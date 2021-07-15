Bakanlar, Rize'deki sel bölgesinde açıklamalarda bulundu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:49
Bakanlar, Rize'deki sel bölgesinde açıklamalarda bulundu | Video 15.07.2021 | 13:07
03:03
Haşmet Babaoğlu | NATO kafa ve 15 Temmuz 15.07.2021 | 13:06
02:35
Engin Ardıç | Müstekreh herifler 15.07.2021 | 13:03
03:55
Salih Tuna | Mecburuz 15.07.2021 | 13:01
15:12
14:37
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'te 15.07.2021 | 12:28
04:58
03:51
03:28
Ali Erbaş’tan 15 Temmuz mesajı: “FETÖ bir terör şebekesidir” | Video 15.07.2021 | 11:32
01:26
08:16
00:57
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında 15.07.2021 | 11:20
03:33
Hasan Basri Yalçın | FETÖ’ye karşı mücadele 15.07.2021 | 11:21
05:57
Yavuz Donat | Şanlı direniş 15.07.2021 | 11:17
12:47
02:20
02:15
15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir kabri başında dualarla anılıyor 15.07.2021 | 09:45
04:47
00:23
Son dakika! Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu | Video 14.07.2021 | 21:49
Rize'nin Muradiye beldesinde heyelan nedeniyle çöken evin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre; Rize'deki sel felaketindeki can kaybı 5'ye yükseldi. Enkazda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti.