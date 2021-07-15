Bakanlar, Rize'deki sel bölgesinde açıklamalarda bulundu | Video

Rize'nin Muradiye beldesinde heyelan nedeniyle çöken evin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre; Rize'deki sel felaketindeki can kaybı 5'ye yükseldi. Enkazda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti.