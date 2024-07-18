Rumlardan tehlikeli oyun: KKTC Ankara Büyükelçisi kirli planlara dikkat çekti!

TEHLİKELİ OYUN

GKRY'nin Fransa'dan saldırı helikopterleri aldığını görüyoruz. Tehlikeli bir oyun oynuyorlar. ABD'de GKRY'ye yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını da tamamen ortadan kaldırdı. GKRY, ABD'den silah satın almak için planlar geliştirdiklerini söylüyorlar. Bu tehlikeli, çünkü sadece adayı değil bölgeyi silahlanma yarışına sürüklüyor. GKRY'nin bu planları kurmak istediğimiz güven ve huzur ortamına ters tepki yapıyor. Bunları başka ülkelerin dikkatine de getiriyoruz ki GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine "dur" desinler.ABD'nin bunun bir parçası olmaması gerekiyor.