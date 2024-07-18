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Haberler Galeri Rumlardan tehlikeli oyun: KKTC Ankara Büyükelçisi kirli planlara dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 13:15

Rumlardan tehlikeli oyun: KKTC Ankara Büyükelçisi kirli planlara dikkat çekti!

Gazze'de yaşanan mezalim sonrasında Kıbrıs adasının jeostratejik önemi bir kez daha gözler önüne serildi. 60'lı yıllardan 1974'teki "20 Temmuz "Mutlu Barış Harekatı"na dek türlü zulme uğrayan Kıbrıs Türkü, o dönem tıpkı İsrail'in Filistinlilere yaptığı gibi adanın yüzde 3'üne tekamül eden bir toprak parçasına sıkıştırıldı. KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada "20 Temmuz olmasaydı adada Kıbrıslı Türk kalmayacaktı. (Gazze'deki ile) benzer mezalime uğrayacaktı" dedi.

BETÜL USTA
Rumlardan tehlikeli oyun: KKTC Ankara Büyükelçisi kirli planlara dikkat çekti!

KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, GKRY'nin sınır boyunca 250'ye yakın ağır silah mevzisi yerleştirdiğini belirterek, "Bunların bir kısmı da ara bölge içerisinde. BM'nin bu duruma yeterli tepkisi olmadı" ifadelerini kullandı.

Rumlardan tehlikeli oyun: KKTC Ankara Büyükelçisi kirli planlara dikkat çekti!

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu SABAH'a şu açıklamalarda bulundu:

ARA BÖLGEYE AĞIR SİLAH MEVZİLERİ

GKRY son yıllarda silahlanmaya ağırlık verdi, bu tehlikeli bir şeydir. Askeri tatbikatlar yapıyor. Sınır boyunca 250'ye yakın ağır silah mevzisi yerleştirdiler. Bunların bir kısmı da ara bölge içerisinde. BM'nin bu yeterli tepkisi olmadı.

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Rumlardan tehlikeli oyun: KKTC Ankara Büyükelçisi kirli planlara dikkat çekti!

BARIŞ GÜCÜ FAALİYETLERİ

BM Barış Gücü 1964'ten beri adada bulunuyor.KKTC'nin rızasını almadan operasyonlarını sürdürüyor. BM Barış Gücü'nün KKTC'deki varlığı ve faaliyetlerinin KKTC ile bir yasal anlaşma ile yürütülmesine ilişkin bir girişimimiz var. Görüşümüz çok açık. Eğer Barış gücü KKTC'de faaliyetlerini devam ettirmek istiyorsa, KKTC ile bir anlaşma imzalamak zorundadır. Barış gücü GKRY'ye müzahir tutum sergiliyor.

Rumlardan tehlikeli oyun: KKTC Ankara Büyükelçisi kirli planlara dikkat çekti!

Tarafların rızasını alması gerekiyor, KKTC'nin rızasını almaması bir eksiklik. Tarafsız davranmıyor bu nedenle sorunun bir parçası oluyor. BM Barış Gücü Rumların ara bölgede kurduğu ağır silah mevzilerini protesto etmiyor, kurulmasını engellemiyor. Fakat KKTC vatandaşlarına yol yapmak istediğimizde araçlarını bizim önümüze çıkarıyor.

Rumlardan tehlikeli oyun: KKTC Ankara Büyükelçisi kirli planlara dikkat çekti!

TEHLİKELİ OYUN

GKRY'nin Fransa'dan saldırı helikopterleri aldığını görüyoruz. Tehlikeli bir oyun oynuyorlar. ABD'de GKRY'ye yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını da tamamen ortadan kaldırdı. GKRY, ABD'den silah satın almak için planlar geliştirdiklerini söylüyorlar. Bu tehlikeli, çünkü sadece adayı değil bölgeyi silahlanma yarışına sürüklüyor. GKRY'nin bu planları kurmak istediğimiz güven ve huzur ortamına ters tepki yapıyor. Bunları başka ülkelerin dikkatine de getiriyoruz ki GKRY'nin silahlanma faaliyetlerine "dur" desinler.ABD'nin bunun bir parçası olmaması gerekiyor.

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