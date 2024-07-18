Giriş Tarihi: 18.07.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
13:15
Rumlardan tehlikeli oyun: KKTC Ankara Büyükelçisi kirli planlara dikkat çekti!
Gazze'de yaşanan mezalim sonrasında Kıbrıs adasının jeostratejik önemi bir kez daha gözler önüne serildi. 60'lı yıllardan 1974'teki "20 Temmuz "Mutlu Barış Harekatı"na dek türlü zulme uğrayan Kıbrıs Türkü, o dönem tıpkı İsrail'in Filistinlilere yaptığı gibi adanın yüzde 3'üne tekamül eden bir toprak parçasına sıkıştırıldı. KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada "20 Temmuz olmasaydı adada Kıbrıslı Türk kalmayacaktı. (Gazze'deki ile) benzer mezalime uğrayacaktı" dedi.