ABD'nin Virgina Eyaleti Norfolk kentinde, tedavi gördüğü hastanede, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı (MİHR) Başkanlığını yapan İskender Erol Evrenesoğlu, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alındı.
'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi