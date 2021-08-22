Selden mucize kurtuluş: Korku dolu anları SABAH’a anlattı

"YAKLAŞIK 20 SAAT ÇATIDA KALDIM"
Selin kendini boğacağını anlayınca kaçtığını söyleyen Ziyaettin Çalı, "Sel, ne kadar çalı çırpı, tomruk varsa hepsini bahçeye soktu, kapının önüne de ağaçları yığdı. Yukarıdan izlerken baktım bu iş olacak gibi değil çatıya çıktım. Oğlum, gelinim ve küçük torunum kayalıklara doğru giderek kendini kurtardı. Oğluma evden bağırarak, 'ben gel diyene kadar gelme' dedim. Yaklaşık 20 saat çatıda kaldım. Oğlum kayalık tarafında ailesine yaşam alanı oluşturdu" ifadelerini kullandı.