Selden mucize kurtuluş: Korku dolu anları SABAH’a anlattı

"O arada oğlumun dış kapıyı açık bıraktığını anladım, aşağı indim. İçeriye 'su girmesin, hayvanlara zarar gelmesin' diye kapıyı kapatmak istedim ama beceremedim. Suyla beraber gelen bir kütük bana vurdu, onun etkisiyle suyun içine düştüm. Ayağa kalkıp tekrar kapıyı kapatmak için uğraştım. Ama bir karış kala yine beceremedim. Kilidi vurabilsem içeriye su girmesin diye uğraşıyorum" dedi.