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Haberler Galeri Selden mucize kurtuluş: Korku dolu anları SABAH'a anlattı
Giriş Tarihi: 22.08.2021 08:06 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 08:07

Selden mucize kurtuluş: Korku dolu anları SABAH'a anlattı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Ziyaettin Çalı ve ailesi, sel sularıyla kaplanan evlerinden kurtulma hikayelerini SABAH'a anlattı. Ziyaettin Çalı, yaklaşık 20 saat çatıda kaldığını söyleyerek, "Bir tarafımız yanıyor, bir tarafımız selden yıkılıyor. devlette şaşırdı ne tarafa yetişeceğini" dedi. Kayalıklara kurduğu yaşam alanıyla ailesini kurtaran Yaşar Çalı ise, "Aklım babamdaydı. Yaklaşık 15 saat boyunca sel suyu, evi 4 metre içine alarak aktı. Sular evi götürecek diye çok korktuk" diye konuştu.

MEVLÜT HASGÜL
Selden mucize kurtuluş: Korku dolu anları SABAH’a anlattı

Kastamonu'da da bazı ilçelerde gerçekleşen kuvvetli yağışın sele dönmesi sonrasında, kent merkezleri ve ilçelere bağlı mahalleler sular altında kalmıştı. İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Mahallesinde de Karacehennemboğazı Çayının taşmasıyla mahalle sular altında kaldı.

Selden mucize kurtuluş: Korku dolu anları SABAH’a anlattı

Metrelerce yüksekliğe ulaşan sular, bir ve 2 katlı evleri sular altında bıraktı. Felaket sırasında mahalledeki onlarca ev hasar görürken, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı. Çaykıyı Mahallesinde yaşayan ve sel felaketinin yaşandığı sırada evde olan Çalı ailesi, selden son anda kurtulanlar arasında. Ailenin büyüğü 94 yaşındaki Ziyaettin Çalı ise, 20 saat boyunca yıkılma tehlikesi bulunan evde mahsur kaldı. Ziyaettin Çalı ve oğlu Yaşar Çalı, yaşadıkları korku dolu anları SABAH'a anlattı.

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Selden mucize kurtuluş: Korku dolu anları SABAH’a anlattı

"GELİNİM AŞAĞIDA BUZAĞIYI ÇÖZÜP HAYVANIN CANINI KURTARMAK İÇİN UĞRAŞTI"

Yemek yemek için sofraya oturduklarını ve bir lokma almadan oğlunun 'sel geliyor' diye bağırdığını anlatan Ziyaettin Çalı (94), "Gelinim o ara aşağıda buzağıyı çözüp hayvanın canını kurtarmak için uğraşıyor. Su öyle bir geliyor ki, su bizimkileri önüne alsa köşede duvarın orada boğulurlar."

Selden mucize kurtuluş: Korku dolu anları SABAH’a anlattı

"O arada oğlumun dış kapıyı açık bıraktığını anladım, aşağı indim. İçeriye 'su girmesin, hayvanlara zarar gelmesin' diye kapıyı kapatmak istedim ama beceremedim. Suyla beraber gelen bir kütük bana vurdu, onun etkisiyle suyun içine düştüm. Ayağa kalkıp tekrar kapıyı kapatmak için uğraştım. Ama bir karış kala yine beceremedim. Kilidi vurabilsem içeriye su girmesin diye uğraşıyorum" dedi.

Selden mucize kurtuluş: Korku dolu anları SABAH’a anlattı

"YAKLAŞIK 20 SAAT ÇATIDA KALDIM"

Selin kendini boğacağını anlayınca kaçtığını söyleyen Ziyaettin Çalı, "Sel, ne kadar çalı çırpı, tomruk varsa hepsini bahçeye soktu, kapının önüne de ağaçları yığdı. Yukarıdan izlerken baktım bu iş olacak gibi değil çatıya çıktım. Oğlum, gelinim ve küçük torunum kayalıklara doğru giderek kendini kurtardı. Oğluma evden bağırarak, 'ben gel diyene kadar gelme' dedim. Yaklaşık 20 saat çatıda kaldım. Oğlum kayalık tarafında ailesine yaşam alanı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

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