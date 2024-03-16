Giriş Tarihi: 16.03.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
16:23
Sicili kabarık çıktı: Bülent Cihantimur ile ilgili bir skandal daha...
İstanbul'da Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ATV motoru ile emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı. Yurt dışına çıkışı yasaklanan baba Bülent Cihantimur'un adı ise Dilan Polat ve kara para aklayan fenomenler soruşturmasında çıktı. Cihantimur'un 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftinin davasında şüpheli sıfatıyla yer aldığı anlaşıldı. Öte yandan, geçmişte mesleki siciliyle ilgili iddialarla bir kez daha gündeme geldi. Doktor Bülent Cihantimur hakkında çok sayıda ihmal iddiası var. Cihantimur, 6 yıl önce 60 yıllık geçmişi olan Türk Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi derneği üyeliğinden genel kurul kararıyla ihraç edildi.