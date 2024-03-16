Sicili kabarık çıktı: Bülent Cihantimur ile ilgili bir skandal daha...

'DİLAN POLAT' SORUŞTURMASINDA İSMİ GEÇİYORDU…

"Kara para aklamak", "vergi kaçırmak", "örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatılmış, hatta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturulan o fenomenlerden biri de kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftiydi. Onların dosyasında 13 şüpheli vardı, o şüphelilerden biri de Bülent Cihantimur'du.