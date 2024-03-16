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Haberler Galeri Sicili kabarık çıktı: Bülent Cihantimur ile ilgili bir skandal daha...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 16:23

Sicili kabarık çıktı: Bülent Cihantimur ile ilgili bir skandal daha...

İstanbul'da Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ATV motoru ile emniyet şeridinde duran gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı. Yurt dışına çıkışı yasaklanan baba Bülent Cihantimur'un adı ise Dilan Polat ve kara para aklayan fenomenler soruşturmasında çıktı. Cihantimur'un 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftinin davasında şüpheli sıfatıyla yer aldığı anlaşıldı. Öte yandan, geçmişte mesleki siciliyle ilgili iddialarla bir kez daha gündeme geldi. Doktor Bülent Cihantimur hakkında çok sayıda ihmal iddiası var. Cihantimur, 6 yıl önce 60 yıllık geçmişi olan Türk Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi derneği üyeliğinden genel kurul kararıyla ihraç edildi.

Sicili kabarık çıktı: Bülent Cihantimur ile ilgili bir skandal daha...

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart Cuma günü yaşanan kaza Türkiye'nin gündemine yerleşti. Eylem Tok ile ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un, 3 ATV motoru ile geziye çıkan ve araçları arızalandığı için emniyet şeridinde duran gruba çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı ise feci şekilde can verdi.

Sicili kabarık çıktı: Bülent Cihantimur ile ilgili bir skandal daha...

ÖNCE MISIR'A SONRA ABD'YE KAÇTILAR

Kazayı haber alır almaz olay yerine giden ve yaralıların telefonlarını bile toplayarak delilleri karartmaya çalıştığı belirlenen cani anne Eylem Tok ise ABD vatandaşı oğlu Timur ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçtığı tespit edildi.

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Sicili kabarık çıktı: Bülent Cihantimur ile ilgili bir skandal daha...

'DİLAN POLAT' SORUŞTURMASINDA İSMİ GEÇİYORDU…

"Kara para aklamak", "vergi kaçırmak", "örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatılmış, hatta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturulan o fenomenlerden biri de kamuoyunda 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftiydi. Onların dosyasında 13 şüpheli vardı, o şüphelilerden biri de Bülent Cihantimur'du.

Sicili kabarık çıktı: Bülent Cihantimur ile ilgili bir skandal daha...

DİKKAT ÇEKEN KARA PARA DETAYI

Fenomenlere yönelik kara para soruşturmasında adı geçen Cihantimur, 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturmada yer alan 13 şüpheliden biri

Sicili kabarık çıktı: Bülent Cihantimur ile ilgili bir skandal daha...

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Soruşturmanın ilk savcısı sadece Öz çiftine ait Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri LTD. ŞTİ., Özlem Öz Sağlık ve Güzellik LTD. ŞTİ. ve Tasf. Halinde Enila Tekstil Ürünleri ve Kozmetik TİC. LTD. ŞTİ. şirketlerine kayyum atanmasını istedi. 3 şirkete kayyum atanırken Bülent Cihantimur'un estetik merkeziyle ilgili bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Öz çifti ve Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında, geçen kasım ayında "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan yurt dışında çıkış yasağı koyulduğu belirlendi.

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