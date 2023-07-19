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Haberler Galeri SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı
Giriş Tarihi: 19.07.2023 22:17 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 22:17

SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK'ün icra ettiği gösteri uçuşunu Kıbrıs Türkleri, Girne Atatürk Anıtı çevresi ve sahilden görme fırsatı buldu.

SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı

SOLOTÜRK'ün KKTC semalarındaki gösteri uçuşunu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve askeri erkan da izledi.

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SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı

Güç ve hareket sınırlarını zorlayan SOLOTÜRK pilotunun F16 uçağı ile yaptığı akrobasi hareketlerini izleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı

Kıbrıs Türklerinin ilgiyle izlediği gösteri uçuşu, SOLOTÜRK pilotunun izleyicileri selamlamasıyla sona erdi.

SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı
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