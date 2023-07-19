SOLOTÜRK KKTC semalarında gösteri yaptı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK'ün icra ettiği gösteri uçuşunu Kıbrıs Türkleri, Girne Atatürk Anıtı çevresi ve sahilden görme fırsatı buldu.