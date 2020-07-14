Dünya çapında tıp uzmanlarını bile hayrete düşüren yayılım gösteren corona virüs pandemisiyle ilgili olarak yurt ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde 13 Temmuz itibariyle Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgın başlangıcından bu yana toplamda 5.382 vatandaşımız hayatını kaybetti. Günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de corona virüsü son durum tablosu halkımızla paylaşılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı başta olmak üzere toplam test, yoğun bakım, entübe, iyileşen hasta sayıları da günlük olarak açıklanıyor. Peki, Türkiye'de corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Bakan Koca tarafından son dakika açıklanan Sağlık Bakanlığı 14 Temmuz korona tablosu ve son durum...