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Haberler Galeri Son dakika: Esnaf ile CHP'li belediye karşı karşıya! Ortalık bir anda karıştı...

: Esnaf ile 'li belediye karşı karşıya! Ortalık bir anda karıştı...

haberi: Zuhuratbaba Dikilitaş kurulan pazarın, Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatılması pazarcıları çileden çıkardı. 'li belediyenin önünde toplanan pazarcılar Belediye Başkanı ile görüşmek istedi. İçeri alınmayan pazarcılar ile zabıtalar arasında arbede yaşandı.

Giriş Tarihi: 14.07.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 13:50
Son dakika: Esnaf ile CHP'li belediye karşı karşıya! Ortalık bir anda karıştı...

İstanbul'da Belediyesi önünde pazarcı eylemi sırasında arbede yaşandı.

Son dakika: Esnaf ile CHP'li belediye karşı karşıya! Ortalık bir anda karıştı...

Zuhuratbaba Dikilitaş kurulan pazarın, Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatıldığı belirten esnaf, belediye binası önünde toplandı.

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Son dakika: Esnaf ile CHP'li belediye karşı karşıya! Ortalık bir anda karıştı...

Sloganlar atan esnaf, kapatma kararını protesto etti. Grup, binaya girerek belediye başkanı ile görüşmek istedi. Ancak polis izin vermedi. Bunu üzerine grup ile polis ve zabıta arasında arbede yaşandı.

Son dakika: Esnaf ile CHP'li belediye karşı karşıya! Ortalık bir anda karıştı...

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Son dakika: Esnaf ile CHP'li belediye karşı karşıya! Ortalık bir anda karıştı...
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Son dakika: Esnaf ile CHP'li belediye karşı karşıya! Ortalık bir anda karıştı...
Son dakika: Esnaf ile CHP'li belediye karşı karşıya! Ortalık bir anda karıştı...
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