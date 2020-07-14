HaberlerGaleriSon dakika: Esnaf ile CHP'li belediye karşı karşıya! Ortalık bir anda karıştı...
Son dakika: Esnaf ile CHP'li belediye karşı karşıya! Ortalık bir anda karıştı...
Son dakika haberi: Zuhuratbaba Dikilitaş kurulan pazarın, Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni yer gösterilmeksizin kapatılması pazarcıları çileden çıkardı. CHP'li belediyenin önünde toplanan pazarcılar Belediye Başkanı ile görüşmek istedi. İçeri alınmayan pazarcılar ile zabıtalar arasında arbede yaşandı.
Giriş Tarihi: 14.07.2020
13:49
Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
13:50
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