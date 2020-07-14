Video Haber Son Dakika Haberi: Bakırköy Belediyesi önünde arbede | Video

Son Dakika Haberi: Bakırköy Belediyesi önünde arbede | Video

Son Dakika Haberi: Bakırköy Belediyesi önünde arbede | Video
14.07.2020 | 13:18

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TRT EBA TV izle! (14 Temmuz 2020 Salı) 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 14.07.2020 | 07:32
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Son dakika... İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanlığı binası önünde pazarcı esnafı ile belediye görevlileri arasında arbede çıktı!

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