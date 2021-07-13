SON DAKİKA || İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Tosuncuk (Mehmet Aydın) kararı!

AYDIN VE BAŞKAN ARASINDA DİYALOG

"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada Mahkeme Başkanı Ali Günay Mehmet Aydın'a ilk olarak, "Türkiye'ye hoşgeldin" dedi. Aydın, "hoşbulduk" dedikten sonra kendisine hakkındaki dava ve soruşturma süreçleri anlatıldı.