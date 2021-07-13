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Haberler Galeri SON DAKİKA || İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Tosuncuk (Mehmet Aydın) kararı!
Giriş Tarihi: 13.07.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 12:02

SON DAKİKA || İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Tosuncuk (Mehmet Aydın) kararı!

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp yurt dışına kaçtıktan sonra tutuklanan Mehmet Aydın için hesap günü geldi. Savcılıkta "ben de mağdurum" savunmasına sığınan Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. "Mağdurların zararını giderecek bir param yok" dedi. Mahkeme heyeti, Aydın'ın yurt dışında uzun süre kaçak olduğunu dikkate alarak yeniden kaçma şüphesini bulunduğunu kaydetti. Bu gelişmelerle tutuklanmasına hükmetti.

ARZU KAYA
Son dakika: Mahkemeden Tosuncuk Mehmet Aydın kararı! İlk kez hakim karşısına çıktı

"Hatalarım oldu ama ben de mağdurum" savunması yapan ve yıllarca süren firarının ardından tutuklanan Çiftlik Bank'ın Tosuncuk lakaplı kurucusu Mehmet Aydın, 2'si firari 20 sanıklı Çiftlik Bank davasında ilk kez savunma yaptı.

Son dakika: Mahkemeden Tosuncuk Mehmet Aydın kararı! İlk kez hakim karşısına çıktı

SEGBİS İLE KATILDI

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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Son dakika: Mahkemeden Tosuncuk Mehmet Aydın kararı! İlk kez hakim karşısına çıktı

AYDIN VE BAŞKAN ARASINDA DİYALOG

"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada Mahkeme Başkanı Ali Günay Mehmet Aydın'a ilk olarak, "Türkiye'ye hoşgeldin" dedi. Aydın, "hoşbulduk" dedikten sonra kendisine hakkındaki dava ve soruşturma süreçleri anlatıldı.

Son dakika: Mahkemeden Tosuncuk Mehmet Aydın kararı! İlk kez hakim karşısına çıktı

"HALA EVLİYİM" CEVABINA "BOŞANMIŞSIN" SORUSU

Mehmet Aydın'ın avukatı Fatih Kuş'un da SEGBİS ile katıldığı davada Mehmet Aydın'ın kimlik tespiti yapıldı. Aydın, ortaokul mezunu ve evli olduğunu söyledi.

Son dakika: Mahkemeden Tosuncuk Mehmet Aydın kararı! İlk kez hakim karşısına çıktı

Mahkeme başkanı gıyabında boşandığına dair haberler çıktığını belirtti. Aydın bunun üzerine boşanma kararının kesinleşmediğini kaydetti. Ardından mahkeme başkanı, Mehmet Aydın'ın tutuklandığı gün savcılıkta ve sulh ceza hakimliğinde tüm sorulara ayrıntılı cevap verdiğini, eklemek istediği bir şey olup olmadığını sordu.

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