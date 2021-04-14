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Haberler Galeri Son Dakika! Ramazan yasakları ne zaman başlıyor? Ramazan yasakları neler, tam kapanma olacak mı? İşte açık ve kapalı olan yerler
Giriş Tarihi: 14.04.2021 01:42 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 02:14

Son Dakika! Ramazan yasakları ne zaman başlıyor? , tam kapanma olacak mı? İşte açık ve kapalı olan yerler

1 Yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan kabine (bakanlar kurulu) toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından artan vaka sayıları sebebiyle Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağı ve beraberinde pek çok tedbirin uygulanacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından genelgesi aracılığıyla Ramazan neler, yasakları ne zaman başlıyor, sokağa çıkma yasağı - tam kapanma olacak mı, marketler, spor salonları, kafeler, AVM'ler açık mı kapalı mı? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak edilen Ramazan neler, yasakları ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları ve tüm son dakika haberleri.

Ramazan yasakları ne zaman başlıyor? Ramazan yasakları 2021 belli oldu mu, sokağa çıkma yasağı - tam kapanma olacak mı, marketler, spor salonları, kafeler, AVM’ler açık mı kapalı mı?

Türkiye'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren kovid-19 virüsüne ilişkin "son dakika koronavirüs haberleri" gelmeye devam ediyor. Herkesin merakla beklediği ve dün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrası Ramazan ayında artışa geçen koronavirüs vaka sayıları sebebiyle kısmı kapanma ve beraberinde pek çok tedbirin uygulanacağı duyuruldu. Bu bilgilerle birlikte Genelgesi ile Ramazan yasakları ne zaman başlıyor, sokağa çıkma yasağı - tam kapanma olacak mı, marketler, spor salonları, kafeler, AVM'ler açık mı kapalı mı? sorusu üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor.

RAMAZAN YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Ramazan yasaklarının başlayacağı tarih, Ramazan ayında uygulanacak kısmi kapanma detayları ve son dakika haberleri şu şekilde;

Ramazan yasakları ne zaman başlıyor? Ramazan yasakları 2021 belli oldu mu, sokağa çıkma yasağı - tam kapanma olacak mı, marketler, spor salonları, kafeler, AVM’ler açık mı kapalı mı?

tarafından yayımlanan son dakika genelgesinde Ramazan yasakları detayları ve tüm tedbirlere ilişkin bilgiler şu şekilde yer alıyor;

Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Kısmi Kapanma Genelgesi gönderildi. Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sn. 'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

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Ramazan yasakları ne zaman başlıyor? Ramazan yasakları 2021 belli oldu mu, sokağa çıkma yasağı - tam kapanma olacak mı, marketler, spor salonları, kafeler, AVM’ler açık mı kapalı mı?

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sn. başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ramazan yasakları ne zaman başlıyor? Ramazan yasakları 2021 belli oldu mu, sokağa çıkma yasağı - tam kapanma olacak mı, marketler, spor salonları, kafeler, AVM’ler açık mı kapalı mı?

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

Ramazan yasakları ne zaman başlıyor? Ramazan yasakları 2021 belli oldu mu, sokağa çıkma yasağı - tam kapanma olacak mı, marketler, spor salonları, kafeler, AVM’ler açık mı kapalı mı?

Öte yandan yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

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