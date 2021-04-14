1 Yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine (bakanlar kurulu) toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından artan vaka sayıları sebebiyle Ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağı ve beraberinde pek çok tedbirin uygulanacağı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi aracılığıyla Ramazan neler, yasakları ne zaman başlıyor, sokağa çıkma yasağı - tam kapanma olacak mı, marketler, spor salonları, kafeler, AVM'ler açık mı kapalı mı? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak edilen Ramazan neler, yasakları ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları ve tüm son dakika haberleri.