Türkiye'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren kovid-19 virüsüne ilişkin "son dakika koronavirüs haberleri" gelmeye devam ediyor. Herkesin merakla beklediği ve dün Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrası Ramazan ayında artışa geçen koronavirüs vaka sayıları sebebiyle kısmı kapanma ve beraberinde pek çok tedbirin uygulanacağı duyuruldu. Bu bilgilerle birlikte İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Ramazan yasakları ne zaman başlıyor, sokağa çıkma yasağı - tam kapanma olacak mı, marketler, spor salonları, kafeler, AVM'ler açık mı kapalı mı? sorusu üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor.

RAMAZAN YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Ramazan yasaklarının başlayacağı tarih, Ramazan ayında uygulanacak kısmi kapanma detayları ve son dakika haberleri şu şekilde;