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Haberler Galeri SON DAKİKA: Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksöre verilen ceza...
Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 14:43

SON DAKİKA: Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksöre verilen ceza...

SON DAKİKA: Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da boksör sevgilisi tarafından 37 bıçak darbesiyle öldürülen Zeynep Şenpınar dosyasıyla ilgili kararını verdi. Daire heyeti, boksör olan sanık Selim Ahmet Kemaloğlu'na, "kasten öldürme" suçundan verilen "müebbet" hapis cezasını onadı. Şenpınar ailesinin avukatı Avukat Haydar İkizer, karar üzerine SABAH'a konuştu.

SON DAKİKA: Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksöre verilen ceza...

SON DAKİKA: Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da boksör sevgilisi tarafından 37 bıçak darbesiyle öldürülen Zeynep Şenpınar dosyasıyla ilgili kararını verdi. Daire heyeti, boksör olan sanık Selim Ahmet Kemaloğlu'na, "kasten öldürme" suçundan verilen "müebbet" hapis cezasını onadı. Şenpınar ailesinin avukatı Avukat Haydar İkizer, karar üzerine SABAH'a konuştu.

SON DAKİKA: Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksöre verilen ceza...

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, 2020'de boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti.

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SON DAKİKA: Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksöre verilen ceza...

İkili arasında tartışma yaşanırken, Kemaloğlu Şenpınar'ı dövdü. Daha sonra mutfağa giderek eline ekmek bıçağı alan Kemaloğlu, genç kızı 37 defa bıçakladı.

SON DAKİKA: Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksöre verilen ceza...

Yaşanan olayla ilgili olarak Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

SON DAKİKA: Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksöre verilen ceza...

Mahkeme heyeti, Zeynep Şenpınar'ın katili Kemaloğlu'na "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

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