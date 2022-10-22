Giriş Tarihi: 22.10.2022 14:32
Güncelleme Tarihi: 22.10.2022
14:43
SON DAKİKA: Zeynep Şenpınar'ı 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Cani boksöre verilen ceza...
SON DAKİKA: Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da boksör sevgilisi tarafından 37 bıçak darbesiyle öldürülen Zeynep Şenpınar dosyasıyla ilgili kararını verdi. Daire heyeti, boksör olan sanık Selim Ahmet Kemaloğlu'na, "kasten öldürme" suçundan verilen "müebbet" hapis cezasını onadı. Şenpınar ailesinin avukatı Avukat Haydar İkizer, karar üzerine SABAH'a konuştu.