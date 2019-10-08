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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!

Bir süredir gündemde olan Suriye'nin kuzeyinde mevzilenmiş terör odaklarına karşı operasyon için hazırlıklar tamam. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yapacağı harekâta katılacak askeri birlikler ve araçlar bölgeye sevk ediliyor. ABD askerleri sınır üslerinden iç bölgelere çekilmeye başladı. Operasyon F-16'ların ve sınıra yerleştirilen Fırtına obüslerinin YPG/PKK'yı vurmasıyla başlayacak. Ardından ise İHA ve SİHA desteğiyle Mehmetçik bölgeye girecek.