Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!

Bir süredir gündemde olan Suriye'nin kuzeyinde mevzilenmiş terör odaklarına karşı operasyon için hazırlıklar tamam. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yapacağı harekâta katılacak askeri birlikler ve araçlar bölgeye sevk ediliyor. ABD askerleri sınır üslerinden iç bölgelere çekilmeye başladı. Operasyon F-16'ların ve sınıra yerleştirilen Fırtına obüslerinin YPG/PKK'yı vurmasıyla başlayacak. Ardından ise İHA ve SİHA desteğiyle Mehmetçik bölgeye girecek.
Giriş Tarihi: 08.10.2019
10:32
Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
10:57