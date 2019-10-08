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sınırına askeri sevkiyat sürüyor!

Bir süredir gündemde olan Suriye'nin kuzeyinde mevzilenmiş terör odaklarına karşı operasyon için hazırlıklar tamam. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yapacağı harekâta katılacak askeri birlikler ve araçlar bölgeye sevk ediliyor. ABD askerleri sınır üslerinden iç bölgelere çekilmeye başladı. Operasyon F-16'ların ve sınıra yerleştirilen Fırtına obüslerinin YPG/PKK'yı vurmasıyla başlayacak. Ardından ise İHA ve SİHA desteğiyle Mehmetçik bölgeye girecek.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 10:57
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'de terör örgütüne yönelik operasyon için gerçekleştireceği oeprasyonun sevkiyatı devam ediyor.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.

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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı araçlarından oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!

Komandolar ve araçların, Kilis- sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!
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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor!
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