Giriş Tarihi: 29.04.2022 14:36
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
14:41
Suudi Arabistan'da 'Erdoğan' coşkusu! Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyareti Suudi Arabistan'da coşkuyla karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan'a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'da karşılama heyecanı yaşandı. Cidde kentinde bir caddeye Suudi Arabistan ve Türk bayrakları asıldı.