Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Suudi Arabistan'da 'Erdoğan' coşkusu! Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
Giriş Tarihi: 29.04.2022 14:36 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 14:41

Suudi Arabistan'da 'Erdoğan' coşkusu! Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyareti Suudi Arabistan'da coşkuyla karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan'a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'da karşılama heyecanı yaşandı. Cidde kentinde bir caddeye Suudi Arabistan ve Türk bayrakları asıldı.

Suudi Arabistan’da ’Erdoğan’ coşkusu! Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan'a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Suudi Arabistan’da ’Erdoğan’ coşkusu! Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Suudi Arabistan'da karşılama heyecanı yaşandı. Cidde kentinde bir caddeye Suudi Arabistan ve Türk bayrakları asıldı.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Cidde Türk bayraklarıyla donatıldı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Suudi Arabistan’da ’Erdoğan’ coşkusu! Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Erdoğan'ın iki gün sürecek resmi ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Suudi Arabistan’da ’Erdoğan’ coşkusu! Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Suudi Arabistan’da ’Erdoğan’ coşkusu! Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

UMRE ZİYARETİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye Umre ziyareti yaptı.

SON DAKİKA