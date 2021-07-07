Tosuncuk (Mehmet Aydın)'ın 10 yıl önceki işi ortaya çıktı! ÇiftlikBank vurgunundan önce bakın neler söylemiş

"KİRALIK BİR EV TUTTUK"

Çetin, "Maddi durumu hiç iyi değildi. Biz bunları bilmiyorduk ilk başta fakat daha sonra arkadaşlarımız bu arkadaşın yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Biz de kendi aramızda ona destek olmak için bir miktar para toplayıp yardımcı olduk. Daha sonra evle alakalı bir sıkıntısı olduğunu öğrendik. Bir kiralık ev tuttuk. Daha sonra yavaş yavaş 'Ben yazılım, bilgisayarla alakalı işler yapacağım' demeye başladı."

Tosuncuk'un bulaşıkçılık döneminden iş arkadaşı "Maddi durumu çok kötüydü" | Video