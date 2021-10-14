Türk mühendisler üretti! Dünyada eşi benzeri yok

Elektrikli motorlara deniz ve kara araçlarında hızlı bir geçişin yaşandığına dikkati çeken Okka, iklimdeki değişiklik ve fosil motorların çevreye verdiği zararın bunda etkili olduğunu vurguladı.

Okka, deniz araçlarında iki tip motorun kullandığına işaret ederek, "Etki sistemleri yönünden pervane ve jet motorları var. Fosil yakıtlı motorlar, yüksek emisyon değerleriyle çevreye verdiği zarardan dolayı gelişmiş ülkelerde hızla yasaklanıyor. Elektrikli olanlar da desteklerle ön plana çıkarılıyor. Pervaneli motorların verimliliği jet motorlara göre daha düşüktür." diye konuştu