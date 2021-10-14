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Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:17 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 15:29

Türk mühendisler üretti! Dünyada eşi benzeri yok

Konya'da Türk mühendislerin üstün gayret ve çabaları ile üretilen, yeşil teknolojiye sahip bot ve yat botu, sessiz, radara yakalanmayan ve suda iz bırakmayan özelliğiyle savunma sanayisinde oldukça dikkat çekiyor. Aynı zamanda çevre dostu olması, hafifliği ve ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlaması gibi özellikleriyle kendini emsallerinden ayırıyor.

AA
Türk mühendisler üretti! Dünyada eşi benzeri yok

Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde elektrikli motor üretimi üzerine faaliyetine başlayan Dewjet şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle bot ve jet motoru üretimi için çalışmalara başladı. Şirketin yöneticisi Muhammed Ali Okka'nın öncülüğünde, alanında uzman Türk mühendislerinin üstün gayret ve çabalarıyla çevreci ve dıştan takmalı elektrikli jet motoru tasarlandı.

Türk mühendisler üretti! Dünyada eşi benzeri yok

Muadillerine göre düşük enerji sarfiyatında yüksek verimle çalışan elektrikli motor, bot ve yatların yanı sıra savunma sanayisinde de kullanılabilecek. Dünyada piyasaya hakim markaların 200 kilogramın üzerindeki motorlara göre, 40 kilogram hafifliğiyle dikkati çeken yerli motor, özgün tasarımıyla suda iz bırakmıyor.

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Türk mühendisler üretti! Dünyada eşi benzeri yok

Prototipi test edilen ve başarılı sonuçları tescil edilen motor, seri üretime hazır hale getirildi.

- Yüksek verimli ve çevreci

Şirketin yöneticisi makine yüksek mühendisi Muhammed Ali Okka, AA muhabirine, firmanın ileri teknoloji alanında elektrikli bot ve yat motoru üretmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Türk mühendisler üretti! Dünyada eşi benzeri yok

Elektrikli motorlara deniz ve kara araçlarında hızlı bir geçişin yaşandığına dikkati çeken Okka, iklimdeki değişiklik ve fosil motorların çevreye verdiği zararın bunda etkili olduğunu vurguladı.

Okka, deniz araçlarında iki tip motorun kullandığına işaret ederek, "Etki sistemleri yönünden pervane ve jet motorları var. Fosil yakıtlı motorlar, yüksek emisyon değerleriyle çevreye verdiği zarardan dolayı gelişmiş ülkelerde hızla yasaklanıyor. Elektrikli olanlar da desteklerle ön plana çıkarılıyor. Pervaneli motorların verimliliği jet motorlara göre daha düşüktür." diye konuştu

Türk mühendisler üretti! Dünyada eşi benzeri yok

Alanında uzman ve farklı branşlardaki 17 mühendisle yerli jet motoru imalatı için çalışma başlattıklarını anlatan Okka, 5 yıllık AR-GE sürecinin ardından tasarımın ete kemiğe büründüğünü söyledi.

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