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Memleketinizin eski ismini biliyor musunuz?

bulunduğu bakımıyla birçok millete ve ırkın kültürünü bünyesinde bulunduruyor. Türkiye üzerinde bulunan 81 ilin ise adlarının nereden geldiğini biliyor musunuz? Bu iller arasında bir tanesinin ise isminin nereden geldiği belli değil. Adı bilinmeyen tek ilimizi duyunca çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 19:58
Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

Memleketinizin adının nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Adı bilinmeyen tek ilimizi duyunca çok şaşıracaksınız! Memleketinizin eski isimini ve isminin nereden geldiğini öğrenmek ister misiniz? İşte üzerinde bulunan 81 ilin tarihi ve eski isimleri!

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

ANKARA: İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "Üzüm" anlamına gelen Engür'den, ya da Yunanca'da Koruk anlamına gelen"Aguirada'dan türemiştir. Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "Eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; "Kıvrıntı", anlamına gelen ankaba'dan veya Latince'den çengel anlamına gelen uncus'dan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi anlamına gelir." Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.

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Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

ADIYAMAN: Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

AFYONKARAHİSAR: Afyon türkülerinde sık sık "Hisar" sözcüğü geçer. "Hisarın bedenleri çevirin gidenleri" Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. "Hisar" kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı.

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

BALIKESİR: Şehrin adının eski hisar anlamına gelen Paleokastio'dan türediği sanılmaktadır. Halk arasında dolaşan bir söylentiye göre de balı çok anlamına gelir. Çünkü Kesir Arapça'da çok anlamına gelmektedir.

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

AMASYA: Amasya şehrini tarihçi Strabon'a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen "Amasesia" ismini verdi.

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

Türkiye’de adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilini biliyor musunuz?

AĞRI: İsmi sınırları içindeki "Ararat" dağından alır. Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı.(Nuh Tufanı) Nuh peygamber bütün canılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (İslam kaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat – Ağrı) dağına kondu. Ararat, önce aran sonra da Ağrı adını aldı.

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