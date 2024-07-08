UEFA’nın Merih Demiral kararının perde arkasında ne var? | Haşmet Babaoğlu yazdı

Bizim normalleşmeden anladığımızla, Türkiye düşmanlarının ve içerideki uzantılarının anladıkları arasında çok fark var.

Önce bunu bilelim...

Sonra her yanından "provokasyon" akan olaylara dikkatle bakalım...

Hepsinin altında Batı'nın Kuzey Suriye planlarını ve iktidarın Cumhur İttifakı kompozisyonunun buna engel olarak görüldüğünü kavrayacaksınız.