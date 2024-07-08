UEFA’nın Merih Demiral kararının perde arkasında ne var? | Haşmet Babaoğlu yazdı

2020'deydi...
Fransa ve Almanya, Ülkücü derneklerin kapatılması için girişimler başlattı.
Alman Yeşilleri bunu acil proje haline getirdi.
Cem Özdemir, (kelimelere dikkat edin) "Ülkücüler, Erdoğan'ın Avrupa'ya uzanan koludur" demişti.
Fransa, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türklerin kurduğu bu tür dernekleri kapattı.
Odaklanamadık...
Bir sonraki yıl ABD Temsilciler Meclisi'nde Dina Titus'un "Bozkurtlara ilişkin terör soruşturması" önergesine yeşil ışık yakıldı.
Pandemi vardı; onunla uğraşıyorduk; bunlara takılamadık.
Lakin Batı işin peşini bırakmamıştı.
Geçtiğimiz hafta Almanya'nın da kışkırtmasıyla...
UEFA (AB'nin futbol sömürgeciliği karargahı) alçaklığına kadar geldik işte!
Şu önemli...
Sanki yine hafife alacakmışız gibi bir his var içimde.
Sakın!