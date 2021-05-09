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Haberler Galeri Yasaklar ne zaman bitecek? Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 15:36

Yasaklar ne zaman bitecek? Tam kapanma ve ne zaman kalkacak?

Tam kapanma sürecinde son haftaya giriyoruz. Kabine toplantısı sonrası çok sayıda İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı ve bitiş ve başlangıç tarihleri kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun yanında, kısıtlamaların bayram sonrası devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, "Yasaklar ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Aşağıda, yayımlanan konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesi ve "Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?" sorularının yanıtı yer alıyor.

Yasaklar ne zaman bitecek? Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

17 Mayısa kadar sürecek olan kesintisiz sokağa çıkma yasağının sona ermesine bir hafta kaldı. Kısıtlamanın ardından yasakların devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, vatandaşlar tam kapanmanın uzatılıp uzatılmadığını da araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sorulara yanıt verdi. İşte, yayımlanan son genelge ve yapılan resmi açıklamalara göre, "Yasaklar ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı...

Yasaklar ne zaman bitecek? Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

Başkan Erdoğan "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı ve normalleşme ne zaman sorusunun yanıtı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bu kapsamda; yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullandı.

süreci 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başladı. Tam kapan sürecinin biteceği tarih ise 17 Mayıs saat 05.00 olarak açıklandı. Tam kapanma sürecinin uzatılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili detaylar gelirse gelişmeleri haberde yer alacak.

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Yasaklar ne zaman bitecek? Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Yasaklar ne zaman bitecek? Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar

Yasaklar ne zaman bitecek? Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

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