Yer sofrasında bomba hazırlarken suçüstü yakalanmışlardı... İşte o patlayıcılar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP / BÖG Hücre Evi'nde üç teröristi yakalayan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Birimleri; patlamaya hazır halde beş kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve bir çok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" dedi.

