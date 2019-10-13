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Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine Yerli 'bomba atar'

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'deki terör odaklarına kendi milli silahlarıyla darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yerli ve milli silahlar konusunda da ilerleme devam ediyor. Yerli ve milli silah konusunda büyük bir ivme kaydeden Türkiye'nin son olarak envanterine katıldı. Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Başkanlığı (SSB) tarafından orumlu firmaca üretimi tamamlanan "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilidi.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 14:29
Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine Yerli 'bomba atar'

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yivli tüfek üretim tecrübesini savunma sanayisinde de gösteren firma, Mehmetçik'in bomba atar ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladı.

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Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Başkanlığının açtığı "bomba atar" ihalesine katılan firma, ihtiyacın 8 bin adedini üretmek için anlaşma yaptı.

Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Firmanın yerli imkanlarla geliştirdiği, tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atar , ağırlaştırılmış kalifikasyon testini başarıyla tamamladı.

Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e monte edilen bomba atarın 500'ü Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine girdi.

Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Dipçik aksamı takılarak tek başına da kullanılabilen, 40 milimetrelik mühimmatı ateşleyen bomba atar, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi.

Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Yerli 'bomba atarlar' kışlada

Terörle mücadelede etkin kullanılacak

Özgün tasarımının sağladığı avantajla sağ ve sol elle de kullanılabilen bomba atarda, görüş ve aydınlatma sistemleri takılabilecek tertibatı bulunuyor.

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