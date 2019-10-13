Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine Yerli 'bomba atar'
Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine Yerli 'bomba atar'
Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'deki terör odaklarına kendi milli silahlarıyla darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yerli ve milli silahlar konusunda da ilerleme devam ediyor. Yerli ve milli silah konusunda büyük bir ivme kaydeden Türkiye'nin son olarak envanterine AK40-GL katıldı. Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından orumlu firmaca üretimi tamamlanan "AK40-GL" bomba atarın ilk partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilidi.