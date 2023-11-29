Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:40
Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
09:45
Sanal Fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok'u kaplayacak
Tik Tok'ta müstehcen yayın yaparak para kazanan Laz Kızı' lakaplı G.D. geçtiğimiz gün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. G.D.'nin adli makamlarca yurtdışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılması, Tik Tok'ta yapılan bu yayınların önünü açacağını ve çok daha kötülerine şahit olmamıza neden olabileceğine dikkat çeken Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ, Tik Tok rezilliğini bugünkü köşesine taşıdı.