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Haberler Galeri Sanal Fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok'u kaplayacak
Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 09:45

Sanal Fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok'u kaplayacak

Tik Tok'ta müstehcen yayın yaparak para kazanan Laz Kızı' lakaplı G.D. geçtiğimiz gün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. G.D.'nin adli makamlarca yurtdışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılması, Tik Tok'ta yapılan bu yayınların önünü açacağını ve çok daha kötülerine şahit olmamıza neden olabileceğine dikkat çeken Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ, Tik Tok rezilliğini bugünkü köşesine taşıdı.

Sanal Fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok’u kaplayacak

Tik Tok denilen rezilliğin sonunda gelip dayandığı nokta kimseyi rahatsız etmiyorsa batsın bu dünya...

Sanal Fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok’u kaplayacak

Canlı yayın açıp gömlek düğmelerini teker teker açarak bir saatte 100 bin lira toplayan "Laz Kızı" takma adlı G.D. önce "müstehcen yayın yapma" suçuyla tutuklandı, ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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Sanal Fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok’u kaplayacak

Aldığı para da yanına kâr kaldı. Üstelik 5 aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.

Sanal Fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok’u kaplayacak

Muhtemelen bu bedava reklamla G.D.'nin takipçileri ikiye, üçe katlanmış, şimdi ağızlarının salyasıyla kadının yeni şovunu (!) bekliyorlardır. Peki bu kadar mı?

Sanal Fuhuş yuvasını kim kapatacak? Çok daha rezil görüntüler Tik Tok’u kaplayacak

Değil tabii. Bu olaydan cesaret alanların her anlamda önü açılacak. Çok daha rezil görüntüler Tik Tok'u kaplayacak. Nitekim kapladı da...

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