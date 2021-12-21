0 KM araç fiyatları nasıl? 2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat (0) sıfır kilometre araba fiyatları

Yüksek fiyat artışlarıyla gündemde yer alan sıfır KM otomobil fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan finansal alternatif ve ekonomik tedbirlerin sonrasında Dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüşle birlikte otomobil markalarından da fiyat indirimi uygulanacağına yönelik açıklamalar gelmeye başladı. Bu son dakika haberi sonrasında ise "güncel sıfır KM araç fiyatları" merak edilerek "0 KM araç fiyatları nasıl?" sorusu üzerinden yapılan araştırmalarla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

GÜNCEL 0 KM ARAÇ FİYATLARI NASIL?

2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat (0) sıfır kilometre araba fiyatları ve tüm detaylar.