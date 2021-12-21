0 KM araç fiyatları nasıl? 2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat (0) sıfır kilometre araba fiyatları

Dolar/TL kurundaki son dakika sert düşüşün ardından Türkiye'de faaliyet gösteren otomobil markalarından indirim haberleri peş peşe geldi. Başta Hyundai, Citroen, Renault ve Dacia fiyatlarında indirime giderken indirimlerin diğer tüm markaları etkilemesi beklenenler arasında yer alıyor. Renault ve Dacia markaları genel müdürü Berk Çağdaş tarafından ürün gamında yer alan modellerde yüzde 20'lik indirime gidildiği açıklandı. Bu bilgiler ışığında "güncel sıfır KM araç fiyatları" merak konusu olarak 0 KM araç fiyatları nasıl? sorusu üzerinden araştırmalar yapılmaya başlandı. 0 KM araç fiyatları nasıl? sorusu yanıtları ve 2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat (0) sıfır kilometre araba fiyatları.