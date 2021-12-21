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Haberler Yaşam 0 KM araç fiyatları nasıl? 2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat (0) sıfır kilometre araba fiyatları
Giriş Tarihi: 21.12.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 23:49

0 KM araç fiyatları nasıl? 2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat (0) sıfır kilometre araba fiyatları

Dolar/TL kurundaki son dakika sert düşüşün ardından Türkiye'de faaliyet gösteren otomobil markalarından indirim haberleri peş peşe geldi. Başta Hyundai, Citroen, Renault ve Dacia fiyatlarında indirime giderken indirimlerin diğer tüm markaları etkilemesi beklenenler arasında yer alıyor. Renault ve Dacia markaları genel müdürü Berk Çağdaş tarafından ürün gamında yer alan modellerde yüzde 20'lik indirime gidildiği açıklandı. Bu bilgiler ışığında "güncel sıfır KM araç fiyatları" merak konusu olarak 0 KM araç fiyatları nasıl? sorusu üzerinden araştırmalar yapılmaya başlandı. 0 KM araç fiyatları nasıl? sorusu yanıtları ve 2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat (0) sıfır kilometre araba fiyatları.

0 KM araç fiyatları nasıl? 2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat 0 sıfır kilometre araba fiyatları

Yüksek fiyat artışlarıyla gündemde yer alan sıfır KM otomobil fiyatlarına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan finansal alternatif ve ekonomik tedbirlerin sonrasında Dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüşle birlikte otomobil markalarından da fiyat indirimi uygulanacağına yönelik açıklamalar gelmeye başladı. Bu son dakika haberi sonrasında ise "güncel sıfır KM araç fiyatları" merak edilerek "0 KM araç fiyatları nasıl?" sorusu üzerinden yapılan araştırmalarla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

GÜNCEL 0 KM ARAÇ FİYATLARI NASIL?

2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat (0) sıfır kilometre araba fiyatları ve tüm detaylar.

0 KM araç fiyatları nasıl? 2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat 0 sıfır kilometre araba fiyatları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında yer verdiği finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamanın ardından döviz kurlarındaki sert düşüşün olumlu yansımaları, otomotiv sektöründe görülmeye başlandı.

Bazı otomotiv markaları, internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime giderken, bazı markaların da kur kaynaklı zammı iptal ettiği öğrenildi.

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0 KM araç fiyatları nasıl? 2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat 0 sıfır kilometre araba fiyatları

Türkiye'de en fazla satış oranlarına sahip Fiat, Volkswagen, Renault, Ford, Toyota ve daha pek çok markanın baz modelinin 2021 Aralık ayı sıfır KM tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları şöyle;

0 KM araç fiyatları nasıl? 2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat 0 sıfır kilometre araba fiyatları

CITROEN FİYAT LİSTESİ

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 332.000 TL

0 KM araç fiyatları nasıl? 2021 Aralık marka marka en güncel Renault, Hyundai, Dacia, Citroen, Toyota, Fiat 0 sıfır kilometre araba fiyatları

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 386.500 TL

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