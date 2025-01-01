1 OCAK 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı?

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.