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Haberler Yaşam 1 OCAK 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 07:36

1 OCAK 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı?

1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olması sebebiyle " 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Yeni yılın ilk gününde gözler metro, otobüs, Marmaray ve vapur sefer saatleri ve ücretli olup olmadığına çevrildi. Bilindiği üzere resmi tatillerde ulaşım ücretsiz olurken bazı özel günlerde de tarife değişikliğine gidiliyor. Konu ile ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Peki, bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma bedava mı?

1 OCAK 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu için yanıt arayışı arma motorları üzerinde hız kazandı. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak toplu taşıma araçlarının durumu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Peki; 1 Ocak 2025 bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, tüm detaylar...

1 OCAK 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı?

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini kamuoyuna duyurdu.

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1 OCAK 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı?

Bakan Uraloğlu açıklamalarında;

"28 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." ifadelerine yer verdi.

1 OCAK 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı?

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

1 OCAK 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı?

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat ücretsiz olacak.

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