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1 OCAK 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
07:36
1 OCAK 2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı?
1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olması sebebiyle " 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Yeni yılın ilk gününde gözler metro, otobüs, Marmaray ve vapur sefer saatleri ve ücretli olup olmadığına çevrildi. Bilindiği üzere resmi tatillerde ulaşım ücretsiz olurken bazı özel günlerde de tarife değişikliğine gidiliyor. Konu ile ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Peki, bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma bedava mı?