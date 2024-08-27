1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları ile çocuğum hangi sınıfa düştü? MEB e-okul ile sınıflar belli oldu mu?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için geri sayımda sona gelinirken binlerce veli çocuklarının sınıfını öğrenmek istiyor. Sınıf belirleme kura sonuçları ile bu yıl ilk kez ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şubeleri ve öğretmenleri sistem üzerinden belirlenecek. Peki Sınıflar belli oldu mu, çocuğum hangi sınıfa düştü? MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası ne zaman, kura sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir? İşte e-Okul sınıf belirleme kura sonuçları ve isim listesi…