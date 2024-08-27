Giriş Tarihi: 27.08.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
07:59
1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları ile çocuğum hangi sınıfa düştü? MEB e-okul ile sınıflar belli oldu mu?
Yeni eğitim öğretim dönemi başlamasına kısa bir süre kala çocuklarının sınıfını öğrenmek isteyen veliler araştırmalarına hız kazandırdı. MEB bu yıl ilk kez 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi öğretmende okuyacağını sistem üzerinden yapılan kura belirleyecek. MEB e-Okul sistemi üzerinden öğrenilecek sınıf belirleme kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki; 2024-2025 sınıf belirleme kura sonuçları açıklandı mı, çocuğum hangi sınıfa düştü? İşte, e-okul ile 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı…