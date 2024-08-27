Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 27.08.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 07:59

1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları ile çocuğum hangi sınıfa düştü? MEB e-okul ile sınıflar belli oldu mu?

Yeni eğitim öğretim dönemi başlamasına kısa bir süre kala çocuklarının sınıfını öğrenmek isteyen veliler araştırmalarına hız kazandırdı. MEB bu yıl ilk kez 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi öğretmende okuyacağını sistem üzerinden yapılan kura belirleyecek. MEB e-Okul sistemi üzerinden öğrenilecek sınıf belirleme kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki; 2024-2025 sınıf belirleme kura sonuçları açıklandı mı, çocuğum hangi sınıfa düştü? İşte, e-okul ile 1. sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı…

1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları ile çocuğum hangi sınıfa düştü? MEB e-okul ile sınıflar belli oldu mu?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için geri sayımda sona gelinirken binlerce veli çocuklarının sınıfını öğrenmek istiyor. Sınıf belirleme kura sonuçları ile bu yıl ilk kez ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şubeleri ve öğretmenleri sistem üzerinden belirlenecek. Peki Sınıflar belli oldu mu, çocuğum hangi sınıfa düştü? MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası ne zaman, kura sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir? İşte e-Okul sınıf belirleme kura sonuçları ve isim listesi…

1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları ile çocuğum hangi sınıfa düştü? MEB e-okul ile sınıflar belli oldu mu?

BU YIL BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Bu yıl ilk kez uygulanacak olan sistemle birlikte 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek.

Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları ile çocuğum hangi sınıfa düştü? MEB e-okul ile sınıflar belli oldu mu?

KURALAR 28-30 TARİHLERİ ARASINDA ÇEKİLECEK
Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları ile çocuğum hangi sınıfa düştü? MEB e-okul ile sınıflar belli oldu mu?

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf Öğrenci kayıtlarını e-Okul üzerinden otomatik olarak yapacak ve bakanlığın elektronik sistemi üzerinden sınıflar belirlenecek.

1. ve 5. sınıf şube belirleme kura sonuçları ile çocuğum hangi sınıfa düştü? MEB e-okul ile sınıflar belli oldu mu?

1. VE 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Veliler ve öğrenciler, belirtilen tarihlerde sisteme giriş yaparak şube ve öğretmen bilgilerine ulaşabilecek.

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DAKİKA