EGM 10 bin polis alımı başvuru 2023: 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere 10 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete ilanı ile duyurulan alımda detaylar takip ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aktarılan ilana ilişkin araştırmalar başladı. 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş, kadro ve kontenjan dağılımı belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Öte yandan POMEM şartları da araştırılmaya başladı. İşte, 10 bin polis alımı başvurusu 2023 hakkında merak edilenler…