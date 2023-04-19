EGM 10 bin polis alımı başvuru 2023: 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl?

10 bin polis alımı 2023 Resmi Gazete ilanı ile duyuruldu. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" başlıklı ilanda alıma dair detaylar yer aldı. Adaylar, 10 bin polis alımı ne zaman, branş, kadro ve kontenjan dağılımı nasıl, belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1024 kişilik kadro tahsisi yapılacağı ilanda dikkat çeken ilk bilgi oldu. Peki, EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları neler, başvuruları başladı mı, başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…