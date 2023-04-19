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Haberler Yaşam EGM 10 bin polis alımı başvuru 2023: 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 09:37

EGM 10 bin polis alımı başvuru 2023: 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere 10 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete ilanı ile duyurulan alımda detaylar takip ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından aktarılan ilana ilişkin araştırmalar başladı. 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş, kadro ve kontenjan dağılımı belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Öte yandan POMEM şartları da araştırılmaya başladı. İşte, 10 bin polis alımı başvurusu 2023 hakkında merak edilenler…

EGM 10 bin polis alımı başvuru 2023: 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl?

10 bin polis alımı 2023 Resmi Gazete ilanı ile duyuruldu. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" başlıklı ilanda alıma dair detaylar yer aldı. Adaylar, 10 bin polis alımı ne zaman, branş, kadro ve kontenjan dağılımı nasıl, belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 1024 kişilik kadro tahsisi yapılacağı ilanda dikkat çeken ilk bilgi oldu. Peki, EGM 10 bin polis alımı başvuru şartları neler, başvuruları başladı mı, başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

EGM 10 bin polis alımı başvuru 2023: 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl?

10 BİN POLİS ALIMI MÜJDESİ!

Bakan Soylu katıldığı programda, "Polislere 10 bin kadro daha açılacak. Polislere doğudan sonra istediği yere gitmesini sağladık" sözlerini kullanmıştı.

Açıklamanın ardından beklemeye başlayan adaylar için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

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EGM 10 bin polis alımı başvuru 2023: 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl?

Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 10 bin 24 kişilik kadro tahsisi yapıldı. Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez'inde görev yapacak bin, taşra teşkilatlarında görev yapacak ise 9 bin polis memuru olmak üzere 10 bin polis alımı yapılacak.

Öte yandan 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı, 3 daire başkan yardımcısı, 17 de şube müdürü kadrosu açıldı.

EGM 10 bin polis alımı başvuru 2023: 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl?

BAŞVURULAR BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

10 bin polis alımı başvuruları hakkında henüz tarih paylaşılmadı. Konuya dair EGM duyuruları takip ediliyor.

EGM 10 bin polis alımı başvuru 2023: 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

10 bin alımda başvuru şartları belli olmamakla birlikte önceki POMEM alımlarında aranan genel şartlar şöyleydi:

Türk vatandaşı olmak.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

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