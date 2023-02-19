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Haberler Yaşam 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 2023 EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 19.02.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 09:24

10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 2023 EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler?

EGM bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin polis alımı yapılacak. 28 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin polis memuru alınacak. İlanın yayınlanmasını bekleyen adaylar, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. EGM personel alımı için belirlenen şartlar ve başvuru tarihleri merak ediliyor. EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler? İşte son açıklamalar ve konunun detayları!

10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 2023 EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatına 1004, taşra teşkilatına ise 9 bin polis memuru alımı yapılacak. Toplamda 10 bin 4 personel alımı için detayları merak eden adaylar, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak sorusuyla araştırma yapıyor. Bu hususta EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler gibi sorular da yanıt arıyor. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan detaylar ve EGM tarafından yapılan açıklamalar.

10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 2023 EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler?

10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis alımları için kadro ihdası yapıldı, başvuru sürecine dair detaylar ise henüz duyurulmadı. Detaylar için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilanın yayımlanması bekleniyor. Polis alımları Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak.

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10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 2023 EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler?

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez bünyesine bin taşra teşkilatına ise 9 bin memur kadrosu ilanı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi. Polis alımı başvuruları http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapılıyor, ancak kılavuz yayımlanmadığından detaylar belli değil.

10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 2023 EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler?

POLİS ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak.

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi sahibi olmak.

KPSS baraj puanını geçmek. (Pomem için geçerlidir.)

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak.

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 2023 EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler?

Siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Kişinin silah taşımak için engel bir durumunun olmaması.

Ceza almamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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