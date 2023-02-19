10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 2023 EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatına 1004, taşra teşkilatına ise 9 bin polis memuru alımı yapılacak. Toplamda 10 bin 4 personel alımı için detayları merak eden adaylar, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak sorusuyla araştırma yapıyor. Bu hususta EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler gibi sorular da yanıt arıyor. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan detaylar ve EGM tarafından yapılan açıklamalar.