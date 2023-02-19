10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 2023 EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler?

EGM bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin polis alımı yapılacak. 28 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin polis memuru alınacak. İlanın yayınlanmasını bekleyen adaylar, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. EGM personel alımı için belirlenen şartlar ve başvuru tarihleri merak ediliyor. EGM 10 bin polis alımı başvuruları başladı mı, tarihleri ve başvuru şartları neler? İşte son açıklamalar ve konunun detayları!