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Haberler Yaşam 82. yıl dönümüne özel, en güzel, anlamlı, Atatürk resimli 10 Kasım 2020 mesajları ve sözleri! İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 14:24

82. yıl dönümüne özel, en güzel, anlamlı, Atatürk resimli 10 Kasım 2020 mesajları ve sözleri! İşte 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri

Bundan tam 82 yıl önce bedenen aramızdan ayrılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde 10 Kasım mesajları ve sözleri arayışına çıkıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ülke genelinde anılırken gerek sosyal medya hesaplarından gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden vatandaşlar paylaşabilecekleri en güzel görsel ve metinleri araştırmaya başladı. Bu kapsamda sabah.com.tr olarak bugünün anlam ve önemine özel en güzel, resimli, Atatürk fotoğraflı 10 Kasım mesajları ve sözleri içeriklerini bir araya derledik. İşte 2020 yılına özel 10 Kasım mesajları ve sözleri…

82. yıl dönümüne özel, en güzel, anlamlı, Atatürk resimli 10 Kasım 2020 mesajları ve sözleri! İşte 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları ve sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82. Yıl dönümünde 10 Kasım mesajları ve sözleri ile Türk halkı tarafından anılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1938 yılında bedenen aramızdan ayrılmış olup her yıl bugün saygı, özlem ve minnetle anılmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştığı anlamlı 10 Kasım mesajları ve sözleri ile bugünün anlam ve önemini çevresiyle paylaşıyor. İşte en güzel, anlamlı, uzun, kısa, resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri…

EN GÜZEL ATATÜRK FOTOĞRAFLARI İLE 10 KASIM MESAJLARI, SÖZLERİ | ULU ÖNDER ATATÜRK 82. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILIYOR…

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde 2020 yılına özel 10 Kasım mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu anlamlı günde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü anmak ona duydukları özlem ve minneti paylaşmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden bu yöndeki araştırmalarına başladı.

82. yıl dönümüne özel, en güzel, anlamlı, Atatürk resimli 10 Kasım 2020 mesajları ve sözleri! İşte 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları ve sözleri

10 KASIM MESAJLARI

" sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

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82. yıl dönümüne özel, en güzel, anlamlı, Atatürk resimli 10 Kasım 2020 mesajları ve sözleri! İşte 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları ve sözleri

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

82. yıl dönümüne özel, en güzel, anlamlı, Atatürk resimli 10 Kasım 2020 mesajları ve sözleri! İşte 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları ve sözleri

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 193∞."

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

82. yıl dönümüne özel, en güzel, anlamlı, Atatürk resimli 10 Kasım 2020 mesajları ve sözleri! İşte 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları ve sözleri

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."

"Ulu önder , her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."

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