10 milyonluk iddia: İstanbul’da ‘Can Dalton’dan 2. saldırı!

İş yerine 3 mermi isabet ederken, olay da yaralanan olmadı. Saldırganların kurşunlama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, aynı iş yeri hafta başında 'Can Dalton' çetesi tarafından 10 milyon haraç istendiği, verilmeyince kurşunlanmasıyla gündeme gelmişti.

