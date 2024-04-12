Haberler
Yaşam
10 milyonluk iddia: İstanbul’da ‘Can Dalton’dan 2. saldırı!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
14:06
10 milyonluk iddia: İstanbul’da ‘Can Dalton’dan 2. saldırı!
İstanbul Esenyurt'ta korkunç anlar yaşandı. Bu hafta başında motosikletli iki saldırganın hedefi olan iş yeri motosikletli iki saldırgan tarafından yine kurşunlandı. 'Can Dalton' adını kullanan çete tarafından 10 milyon haraç istendiği iddia edilen iş yerinin ikinci kez kurşunlanması kameraya böyle yansıdı...