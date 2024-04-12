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Haberler Yaşam 10 milyonluk iddia: İstanbul’da ‘Can Dalton’dan 2. saldırı!
Giriş Tarihi: 12.04.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 14:06

10 milyonluk iddia: İstanbul’da ‘Can Dalton’dan 2. saldırı!

İstanbul Esenyurt'ta korkunç anlar yaşandı. Bu hafta başında motosikletli iki saldırganın hedefi olan iş yeri motosikletli iki saldırgan tarafından yine kurşunlandı. 'Can Dalton' adını kullanan çete tarafından 10 milyon haraç istendiği iddia edilen iş yerinin ikinci kez kurşunlanması kameraya böyle yansıdı...

İHA
10 milyonluk iddia: İstanbul’da ‘Can Dalton’dan 2. saldırı!

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakasız motosiklet ile iş yeri önüne gelen iki saldırgan iş yerine ateş açarak uzaklaştı.

10 milyonluk iddia: İstanbul’da ‘Can Dalton’dan 2. saldırı!

İş yerine 3 mermi isabet ederken, olay da yaralanan olmadı. Saldırganların kurşunlama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, aynı iş yeri hafta başında 'Can Dalton' çetesi tarafından 10 milyon haraç istendiği, verilmeyince kurşunlanmasıyla gündeme gelmişti.

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10 milyonluk iddia: İstanbul’da ‘Can Dalton’dan 2. saldırı!

Pazartesi günü yine motorla gelen iki şahıs tarafında kurşunların hedefi olan iş yeri, dün gece saatlerinde yine saldırganların hedefi oldu.

10 milyonluk iddia: İstanbul’da ‘Can Dalton’dan 2. saldırı!

İş yeri önüne gelip iki el ateş açan şüpheliler, daha sonra kaçtı.

10 milyonluk iddia: İstanbul’da ‘Can Dalton’dan 2. saldırı!

Sabah iş yerine gelen çalışanlar camda kurşun izlerine rastlayınca polis ekiplerine haber verdi.

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