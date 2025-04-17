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10. YARGI PAKETİ 2025 | Bakan Tunç açıkladı! Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesinde son durum nedir?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
06:09
10. YARGI PAKETİ 2025 | Bakan Tunç açıkladı! Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesinde son durum nedir?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. yargı paketi hakkında geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında açılamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar sonrasında yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum merak edildi. Yargı paketiyle ilgili çalışmalar devam ederken hükümlüler ve hükümlü yakınları "Kısmi af ve genel af çıkacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 10. yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...