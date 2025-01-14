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Haberler Yaşam 10. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2025 | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:42

10. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2025 | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, maddeleri neler?

10. Yargı Paketi gündemde. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "9. ve 10. Yargı Paketi'nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili önemli taslaklarımız var." açıklamasında bulunmuştu. Tunç, adaletin tecellisi konusunda en önemli hususun ceza adalet sistemi olduğunu bildirdi. Bu açıklama doğrultusunda yeni yargı paketi gelişmeleri gündeme geldi. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, maddeleri neler? İşte, detaylar...

10. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2025 | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, maddeleri neler?

10. yargı paketi maddeleri ve içeriği gündemde. Meclis çalışmaları arasında yer alması beklenen düzenleme için Bakan Tunç açıklamaları yakından takip ediliyor. 9. yargı paketiyle birçok düzenleme Meclis onayından geçmişti. Şimdi ise gözler yeni yargı paketine çevrildi. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak? İşte, detaylar...

10. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2025 | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, maddeleri neler?

10. YARGI PAKETİ SON DURUM

"Adalet Bakanı Tunç: 9. ve 10. Yargı Paketi'nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili önemli taslaklarımız var."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. ve 10. yargı paketlerinde ceza adalet sisteminde, cezaların caydırıcılığı konusunda ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılması anlamında önemli taslak çalışmalar bulunduğunu bildirdi.

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10. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2025 | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, maddeleri neler?

10. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?

Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamada, "10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz." dedi.

10. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2025 | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, maddeleri neler?

10. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NELER?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Meclisin gündeminde olan 9. Yargı Paketi'nde ve Meclisin gündeminde olan, milletvekillerimizin takdirine arz ettiğimiz 10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var.

10. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2025 | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, maddeleri neler?

Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

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