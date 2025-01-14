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10. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2025 | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
09:42
10. Yargı Paketi gündemde. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "9. ve 10. Yargı Paketi'nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili önemli taslaklarımız var." açıklamasında bulunmuştu. Tunç, adaletin tecellisi konusunda en önemli hususun ceza adalet sistemi olduğunu bildirdi. Bu açıklama doğrultusunda yeni yargı paketi gelişmeleri gündeme geldi. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, maddeleri neler? İşte, detaylar...