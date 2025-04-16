Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Bakanı Tunç'tan açıklama! Yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum nedir?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:04

10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Bakanı Tunç'tan açıklama! Yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum nedir?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. yargı paketi hakkında geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında açılamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar sonrasında yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum merak edildi. Yargı paketiyle ilgili çalışmalar devam ederken hükümlüler ve hükümlü yakınları "Kısmi af ve genel af çıkacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 10. yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Bakanı Tunç’tan açıklama! Yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum nedir?

Bakan Tunç, geniş kapsamlı yeni yargı paketinin kısa süre içerisinde Meclis gündeminde yer alacağını açıklarken, aynı zamanda Genel af ve kısmi af hakkında da açıklamalarda bulundu. Yapılan son açıklamaların ardından Yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum merak edildi. İşte, 10. yargı paketinde son durum ve Bakan Tunç'un açıklamaları...

10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Bakanı Tunç’tan açıklama! Yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum nedir?

10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç 11 Nisan günü, çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Bakanı Tunç’tan açıklama! Yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum nedir?

Yeni yargı paketleri ile süreçleri hızlandırmak ve adli teşkilatların kurumsal kapasitesini artırmak amaçlanıyor.

10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.

Çalışmalarla denetimli serbestlikten kaynaklanan problemler giderilecek ve tutuklama tedbiriyle ilgili ceza mahkemesi kanununda yapılacak değişiklikleri içerecek.

10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Bakanı Tunç’tan açıklama! Yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum nedir?

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında genel af ve kısmi af konularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Genel af ve kısmi çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç şunları söyledi;

"Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok."

10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Bakanı Tunç’tan açıklama! Yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum nedir?