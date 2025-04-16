10. yargı paketi ne zaman çıkacak? Bakanı Tunç’tan açıklama! Yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum nedir?

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında genel af ve kısmi af konularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Genel af ve kısmi çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç şunları söyledi;

"Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok."