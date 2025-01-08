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10. YARGI PAKETİ SON DURUM | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
14:29
Yargı Paketi'ne ilişkin detaylar kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, paketin ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını ve hangi düzenlemeleri içereceğini yakından takip ediyor. Adalet sisteminde köklü değişiklikler öngören bu paketin detayları vatandaşların gündeminde. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, içeriği nedir? İşte, detaylar...