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Haberler Yaşam 10. YARGI PAKETİ SON DURUM | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:29

10. YARGI PAKETİ SON DURUM | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, içeriği nedir?

Yargı Paketi'ne ilişkin detaylar kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, paketin ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını ve hangi düzenlemeleri içereceğini yakından takip ediyor. Adalet sisteminde köklü değişiklikler öngören bu paketin detayları vatandaşların gündeminde. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, içeriği nedir? İşte, detaylar...

10. YARGI PAKETİ SON DURUM | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, içeriği nedir?

Adalet sisteminde reform niteliği taşıyan 10. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar gündemde. Meclis gündemine taşınması beklenen paketin içeriğinde hangi düzenlemelerin yer alacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği vatandaşlar tarafından sıkça sorulan sorular arasında. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, içeriği nedir? İşte 10. Yargı Paketi'yle ilgili detaylar...

10. YARGI PAKETİ SON DURUM | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, içeriği nedir?

10. YARGI PAKETİ SON DURUM

"Adalet Bakanı Tunç: 9. ve 10. Yargı Paketi'nde cezalardaki caydırıcılıkla ilgili önemli taslaklarımız var."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. ve 10. yargı paketlerinde ceza adalet sisteminde, cezaların caydırıcılığı konusunda ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılması anlamında önemli taslak çalışmalar bulunduğunu bildirdi.

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10. YARGI PAKETİ SON DURUM | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, içeriği nedir?

10. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?

Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamada, "10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz." dedi.

10. YARGI PAKETİ SON DURUM | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, içeriği nedir?

10. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NELER?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Meclisin gündeminde olan 9. Yargı Paketi'nde ve Meclisin gündeminde olan, milletvekillerimizin takdirine arz ettiğimiz 10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var.

10. YARGI PAKETİ SON DURUM | 10. Yargı Paketi ne zaman meclise sunulacak, içeriği nedir?

Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

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