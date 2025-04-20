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10 YARGI PAKETİ SON DURUM 2025 | Bakan Tunç açıkladı! 10. yargı paketi ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
08:44
10 YARGI PAKETİ SON DURUM 2025 | Bakan Tunç açıkladı! 10. yargı paketi ne zaman çıkacak?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. yargı paketi hakkında geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında açılamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar sonrasında yargı paketi infaz düzenlemesinde son durum merak edildi. Yargı paketiyle ilgili çalışmalar devam ederken hükümlüler ve hükümlü yakınları "Kısmi af ve genel af çıkacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 10. yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...