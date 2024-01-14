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Haberler Yaşam 100 gün boyunca denizin altında yaşadı! Sonrasında vücudunda olanlara kimse inanamadı
Giriş Tarihi: 14.01.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 15:40

100 gün boyunca denizin altında yaşadı! Sonrasında vücudunda olanlara kimse inanamadı

100 gün boyunca su altında yaşayan adam, suyun vücudunda yarattığı tuhaf etkiyi anlattı. Geçen yıl Dr. Joseph Dituri, Florida lagününün 30 metre altındaki bir yaşam alanında 100 gün geçirmeye ve vücudunun uzun vadeli aşırı basınca nasıl tepki vereceğini izlemeye kendini zorladı.

100 gün boyunca denizin altında yaşadı! Sonrasında vücudunda olanlara kimse inanamadı

Bu 100 gün boyunca, bilim insanı, 9 metreye 9 metrelik küçük bir odada kaldı ve oraya ulaşmak için tüplü dalış yapmak zorunda kaldı.

100 gün boyunca denizin altında yaşadı! Sonrasında vücudunda olanlara kimse inanamadı

Dr. Dituri'nin bu görevdeki hedefi, insan vücuduna yüksek basınç altında oksijen verilmesine ve yeni kan damarlarının oluşmasına yardımcı olabilecek bir ilaç türünü araştırmaktı.

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100 gün boyunca denizin altında yaşadı! Sonrasında vücudunda olanlara kimse inanamadı

Vücudunun su altında yaşamanın aşırı baskısına tepkisini kaydetmediği zamanlarda, dizüstü bilgisayarı aracılığıyla okul öğrencilerine ders veriyordu.

100 gün boyunca denizin altında yaşadı! Sonrasında vücudunda olanlara kimse inanamadı

Ayrıca tıbbi, psikolojik ve psikososyal uzmanlar tarafından da yakından izlendi. Geçen yıl konu üzeirne yapılan bir basın açıklamasında şunlar söylendi: "Çalışmanın bir bölümünde, bir psikolog ve bir psikiyatristin, onun uzun süreli uzay yolculuğuna benzer bir ortamda yaşadığı etkileri izlemesi gerekecek."

100 gün boyunca denizin altında yaşadı! Sonrasında vücudunda olanlara kimse inanamadı

"Bu, izole edici, sınırlı ve aşırı bir ortam. Ve insanlar olarak, eğer gezegenimizi genişleteceksek, gezegenler arası bir yolculuğa çıkacaksak, bu ortamda nasıl yaşayacağımızı gerçekten anlamamız gerekiyor."

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