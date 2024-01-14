100 gün boyunca denizin altında yaşadı! Sonrasında vücudunda olanlara kimse inanamadı

Ayrıca tıbbi, psikolojik ve psikososyal uzmanlar tarafından da yakından izlendi. Geçen yıl konu üzeirne yapılan bir basın açıklamasında şunlar söylendi: "Çalışmanın bir bölümünde, bir psikolog ve bir psikiyatristin, onun uzun süreli uzay yolculuğuna benzer bir ortamda yaşadığı etkileri izlemesi gerekecek."