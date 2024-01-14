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Yaşam
100 gün boyunca denizin altında yaşadı! Sonrasında vücudunda olanlara kimse inanamadı
Giriş Tarihi: 14.01.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
15:40
100 gün boyunca denizin altında yaşadı! Sonrasında vücudunda olanlara kimse inanamadı
100 gün boyunca su altında yaşayan adam, suyun vücudunda yarattığı tuhaf etkiyi anlattı. Geçen yıl Dr. Joseph Dituri, Florida lagününün 30 metre altındaki bir yaşam alanında 100 gün geçirmeye ve vücudunun uzun vadeli aşırı basınca nasıl tepki vereceğini izlemeye kendini zorladı.