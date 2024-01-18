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11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı kardeşi Esra Akman anlattı
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:19
11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı kardeşi Esra Akman anlattı
Güzellik uzmanı Özlem Akman, rezidansın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis şüpheli ölümü aydınlatmak için harekete geçti. Olay anında şarkıcı ablası ile erkek arkadaşının da evde olduğu belirlendi. Şarkıcı Esra Akman, ifadesinde kardeşinin son sözlerinden şöyle bahsetti...