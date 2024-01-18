11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı kardeşi Esra Akman anlattı

Polis ise sır ölümü aydınlatmak için düğmeye bastı. Ekipler, olay anında evde olan kardeşi şarkıcı Esra Akman ile erkek arkadaşının ifadelerini aldı. Nişanlısı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce tatilden döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı öğrenildi.