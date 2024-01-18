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Haberler Yaşam 11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı kardeşi Esra Akman anlattı
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:19

11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı kardeşi Esra Akman anlattı

Güzellik uzmanı Özlem Akman, rezidansın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis şüpheli ölümü aydınlatmak için harekete geçti. Olay anında şarkıcı ablası ile erkek arkadaşının da evde olduğu belirlendi. Şarkıcı Esra Akman, ifadesinde kardeşinin son sözlerinden şöyle bahsetti...

DHA
11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı kardeşi Esra Akman anlattı

Şüpheli olay önceki gece Bursa Nilüfer'de yaşandı. Güzellik uzmanı Özlem Akman, rezidansın 11'inci katındaki evlerinin balkonuna çıktı.

11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı kardeşi Esra Akman anlattı

ÖZLEM AKMAN NASIL ÖLDÜ?
Ancak iddialara göre dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Özlem Akman, önce binanın dışında kurulu olan iskeleye sonra da beton zemine çarptı.

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11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı kardeşi Esra Akman anlattı

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri yollandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Özlem Akman, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı kardeşi Esra Akman anlattı

Cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

11. kattan düşen Özlem Akman’ın son sözleri ortaya çıktı! Şarkıcı kardeşi Esra Akman anlattı

Polis ise sır ölümü aydınlatmak için düğmeye bastı. Ekipler, olay anında evde olan kardeşi şarkıcı Esra Akman ile erkek arkadaşının ifadelerini aldı. Nişanlısı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce tatilden döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı öğrenildi.

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