Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan sosyal yardım parası açıklamasının ardından pandemi parası hakkında başvuru ve sonuç ekranı sorgulamaları sürmeye devam ediyor. 1100 TL pandemi sosyal destek parası ödemeleri kişi bazlı değil hane bazlı gerçekleştirilecek. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olunması amacı ile "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yardım programı başlatıldığı açıklanmıştı. Bu kapsamda; sosyal yardım parası 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir? E Devlet ile 1100 TL pandemi sosyal destek parası başvuru ve sonuç ekranı!