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Haberler Yaşam 112’yle görüşme delil oldu meşru müdafaadan özgür kaldı! İşte kan donduran o konuşma
Giriş Tarihi: 06.07.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 06:43

112’yle görüşme delil oldu meşru müdafaadan özgür kaldı! İşte kan donduran o konuşma

Özlem Şin, İstanbul Pendik'te eşinden boşanmış, yalnız yaşıyordu. Evini boyatmak üzere anlaştığı eski iş arkadaşı Recep Sazak, evi görmek için geldiği akşam saatinde bıçak tehdidiyle ellerini ve boynunu bağladığı kadına cinsel saldırıda bulundu. Genç kadın, elleri bağlı haldeyken nefsi müdafaayla bıçağa uzandı ve saldırganı öldürdü.

ARZU KAYA
112’yle görüşme delil oldu meşru müdafaadan özgür kaldı! İşte kan donduran o konuşma

Bir fabrikada asgari ücretle çalışarak geçimini sağlayan 36 yaşındaki Özlem Şin, eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte kaldığı evi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı.

112’yle görüşme delil oldu meşru müdafaadan özgür kaldı! İşte kan donduran o konuşma

O günlerde bir sitede kapıcılık yapan ve boş vakitlerinde boya işleri de yapan Recep Sazak, boya için kaç kutu gerekeceğini tespit edeceği iddiasıyla 14 Şubat 2022 gecesi kadının evine gitti. Çocuklarına güzel bir yaşam kurma hayali içinde olan Özlem Şin, arkadaş diye bildiği Recep Sazak'a kapıyı açınca hayatının en büyük kâbusu ile karşı karşıya kaldı.

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112’yle görüşme delil oldu meşru müdafaadan özgür kaldı! İşte kan donduran o konuşma

Cinsel içerikli sözler kullanmaya başlayan Sazak'ın tavrından rahatsız olan ve karşı koyup evden göndermek isteyen Özlem Şin başarılı olamadı. 'Kasten adam yaralama' ve 'Çocuğa cinsel istismar' suçlarından sabıkalı Recep Sazak, bıçakla öldürme tehditleri savurdu.

112’yle görüşme delil oldu meşru müdafaadan özgür kaldı! İşte kan donduran o konuşma

Yetmedi, kadının boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu. Ölüm ve tecavüz korkusu yaşayan kadın, Recep Sazak'ın üzerine çullandığı sırada bıçağı kaptı ve saldırgan adamın vücuduna bir darbe indirdi.

112’yle görüşme delil oldu meşru müdafaadan özgür kaldı! İşte kan donduran o konuşma

Recep Sazak olay yerinde hayatını kaybederken, Özlem Şin 112 Acil Yardım Hattı'na arayıp yaşananları anlattı, yardım istedi. Polis ekibi eve geldiğinde, Özlem Şin'in bileklerinde kablo izleri hâlâ duruyordu.

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