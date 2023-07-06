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112’yle görüşme delil oldu meşru müdafaadan özgür kaldı! İşte kan donduran o konuşma
Giriş Tarihi: 06.07.2023 06:41
Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
06:43
112’yle görüşme delil oldu meşru müdafaadan özgür kaldı! İşte kan donduran o konuşma
Özlem Şin, İstanbul Pendik'te eşinden boşanmış, yalnız yaşıyordu. Evini boyatmak üzere anlaştığı eski iş arkadaşı Recep Sazak, evi görmek için geldiği akşam saatinde bıçak tehdidiyle ellerini ve boynunu bağladığı kadına cinsel saldırıda bulundu. Genç kadın, elleri bağlı haldeyken nefsi müdafaayla bıçağa uzandı ve saldırganı öldürdü.