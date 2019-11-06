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  • 1200 liraya aldığı hurda arabayı şimdi 8 milyon liraya satıyor! İşte şaşkına çeviren büyük değişim!

1200 liraya aldığı hurda arabayı şimdi 8 milyon liraya satıyor! İşte şaşkına çeviren büyük değişim!

Bir zamanlar oldukça popüler ve güzel olan, fakat şimdilerde çürümeye bırakılmış olan arabalar dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yer alıyor. Bazı insanlar ise bu araçların kaderini değiştiriyor. Eski hurdaları alıp, yenileyerek sanat eserine dönüştürüyorlar. Ünlü modifiye uzmanı JF Launier de böyle bir işe imza attı. Çok ucuza aldığı ve kimsenin yüzüne bakmadığı aracı yeniledi, şimdi araba için 8 milyon lira istiyor!

Giriş Tarihi: 06.11.2019 19:26 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 19:27
1200 liraya aldığı hurda arabayı şimdi 8 milyon liraya satıyor! İşte şaşkına çeviren büyük değişim!

Modifiye uzmanı JF Launier sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

1200 liraya aldığı hurda arabayı şimdi 8 milyon liraya satıyor! İşte şaşkına çeviren büyük değişim!

Tüm her şeye rağmen Launier, hurda arabayla aylarca uğraştı. Tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon lira. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

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1200 liraya aldığı hurda arabayı şimdi 8 milyon liraya satıyor! İşte şaşkına çeviren büyük değişim!
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1200 liraya aldığı hurda arabayı şimdi 8 milyon liraya satıyor! İşte şaşkına çeviren büyük değişim!
1200 liraya aldığı hurda arabayı şimdi 8 milyon liraya satıyor! İşte şaşkına çeviren büyük değişim!
1200 liraya aldığı hurda arabayı şimdi 8 milyon liraya satıyor! İşte şaşkına çeviren büyük değişim!
1200 liraya aldığı hurda arabayı şimdi 8 milyon liraya satıyor! İşte şaşkına çeviren büyük değişim!
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