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Haberler Yaşam 128 yaşında dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı ise "2 besinde" saklı...
Giriş Tarihi: 07.03.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:08

128 yaşında dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı ise "2 besinde" saklı...

Dünyanın "en yaşlı insanı" olmak nasıl bir histir diye merak edenler için Johanna Mazibuko, 128 yaşına kadar yaşayarak büyük bir ilgi çekti. Üstelik yaşam yolculuğu, tüm dünyanın ilgisini çekerken, dünya tarihinin canlı tanığı olan kadın aynı zamanda uzun yaşamının sırrının iki besinde saklı olduğunu söylemişti. İşte ayrıntılar...

128 yaşında dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı ise 2 besinde saklı...

Dünyanın en yaşlı insanı olduğu söylenen Johanna Mazibuko adlı kadın, Güney Afrika'da 128 yaşında hayatını kaybetti.

128 yaşında dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı ise 2 besinde saklı...

Johanna Mazibuko, 3 Mart'ta Kuzey Batı Eyaleti Jouberton'daki evinde öldü ve raporlara göre eğer yaşasaydı 2023'ün Mayıs ayında 129 yaşında olacaktı.

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128 yaşında dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı ise 2 besinde saklı...

Yakınları, 11 Mayıs 1894'te doğduğunu kanıtlayan kimlik belgelerinin bulunduğunu söyledi. Bir mısır çiftliğinde büyüdüğünü, hiç okula gitmediğini, okuma yazma bilmediğini söylediler.

128 yaşında dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı ise 2 besinde saklı...

Johanna Mazibuko'nun ikisi hayatta olmak üzere yedi çocuğu, 50'den fazla torunu ve torunlarının çocuğu vardı.

128 yaşında dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı ise 2 besinde saklı...

Mazibuko, her iki Dünya Savaşından da sağ kurtuldu ve Kraliçe Victoria'nın hükümdarlığı, Wright kardeşlerin ilk uçuşu ve Rus devrimi sırasında hayattaydı.

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