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128 yaşında dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı ise "2 besinde" saklı...
Giriş Tarihi: 07.03.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
09:08
128 yaşında dünyanın en yaşlı insanı! Uzun yaşamının sırrı ise "2 besinde" saklı...
Dünyanın "en yaşlı insanı" olmak nasıl bir histir diye merak edenler için Johanna Mazibuko, 128 yaşına kadar yaşayarak büyük bir ilgi çekti. Üstelik yaşam yolculuğu, tüm dünyanın ilgisini çekerken, dünya tarihinin canlı tanığı olan kadın aynı zamanda uzun yaşamının sırrının iki besinde saklı olduğunu söylemişti. İşte ayrıntılar...