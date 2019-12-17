13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü

"1 BUÇUK SENE ÖNCE EVLATLIK OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"
20 Mart 1991 tarihinde, özel bir poliklinikte dünyaya geldiğini söyleyen Yakar, henüz 2 saatlikken ailesi tarafından, hemşirelere verildiğini anlattı. Evlatlık olduğunu 1 buçuk sene önce öğrendiğini kaydeden Yakar, "Çabalarım boşa çıktı. O kadar araştırdım, elim boş döndüm. Hiçbir bilgiye ulaşamadım. Orada çalışan hemşireler aracılığıyla, bugünkü aileme verilmişim. Onlar beni büyüttü, 28 yaşıma kadar getirdiler. Gerçek ailemin Kumluca'da olduklarını öğrendim. Oraya gittim, araştırma yaptım, hemşirelere sordum. Kime sorduysam hiçbir bilgiye ulaşamadım" dedi.