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13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü

'da evlatlık olarak büyütülen bir çocuk annesi 28 yaşındaki kadın, biyolojik ailesini arıyor. 13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen büyük şok yaşadı. 13 aydır biyolojik ailesini bulmak için çaba harcayan Yakar, bir gün olsun umudunu kaybetmedi. Belirsizliğinin kendisini kötü bir duruma düşürdüğünü dile getiren Yakar, evladı için her zaman ayakta durduğunu kaydetti. Biyolojik ailesini bulmak için yaptığı araştırmalarda, yakın çevresinin her zaman kendisine destek verdiğini vurgulayan Yakar, "Onların sayesinde yalnız kalmıyorum. Umudumu hiç kaybetmedim. En sonunda çıkmazsa diyecek bir şeyim yok"

Giriş Tarihi: 17.12.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 15:56
13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü

'da doğumundan 2 saat sonra polikliniğine bırakılan ve akabinde bir aile tarafından evlatlık olarak büyütülen 28 yaşındaki , 1.5 yıldır biyolojik ailesini arıyor. Umudunu hiç kaybetmediğini söyleyen Yakar, "Bu saatten sonra kimsenin düzenini bozacak değilim. Kabul ederlerse, 28 sene sonra bir kapı daha açılıp anne babama kavuşmak istiyorum. Beni dünyaya getiren ailemi istiyorum" dedi.

13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü

'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi , 20 Mart 1991 tarihinde doğumundan hemen sonra Çallı bölgesindeki bir polikliniğine kundak ve eşarba sarılı olarak bırakıldı. Yakar, orada görevli hemşire tarafından bir aileye evlatlık olarak verildi. Yıllar boyu alınan aile tarafından itinayla büyütülen Yakar'a öz ailesinin yokluğu aratılmadı. Bugün bir yuva kuran Yakar'ın bir de çocuğu bulunuyor. Ev hanımı Dilek Yakar, bundan 13 ay önce evlatlık verildiğini öğrenince büyük şok yaşadı. Evlatlık alındığı ailesinden tüm detayları öğrenen Yakar, biyolojik ailesini aramaya başladı. edi.

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13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü

Bırakıldığı polikliniğe giden , oranın kapandığını, o dönemki doktorun öldüğünü, hemşirenin ise yaşlandığını ve bir şey hatırlamadığını öğrendi. Aramalarına devam eden Dilek Yakar, Kumluca ilçesinde de araştırma yaptı. Aradan geçen 13 aylık sürede Yakar, gerçek ailesinden bir ize ulaşamadı.

13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü

"1 BUÇUK SENE ÖNCE EVLATLIK OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"
20 Mart 1991 tarihinde, özel bir poliklinikte dünyaya geldiğini söyleyen Yakar, henüz 2 saatlikken ailesi tarafından, hemşirelere verildiğini anlattı. Evlatlık olduğunu 1 buçuk sene önce öğrendiğini kaydeden Yakar, "Çabalarım boşa çıktı. O kadar araştırdım, elim boş döndüm. Hiçbir bilgiye ulaşamadım. Orada çalışan hemşireler aracılığıyla, bugünkü aileme verilmişim. Onlar beni büyüttü, 28 yaşıma kadar getirdiler. Gerçek ailemin Kumluca'da olduklarını öğrendim. Oraya gittim, araştırma yaptım, hemşirelere sordum. Kime sorduysam hiçbir bilgiye ulaşamadım" dedi.

13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE GÜL LEKESİ VAR"
Amacının, biyolojik ailesine ulaşmak olduğunu belirten , "Beni dünyaya getiren annemi, babamı arıyorum. En önemlisi kardeşlerim. Kardeşlerim varsa sahip çıkmak istiyorum" diye konuştu. Evlatlık olduğunu öğrendikten sonraki sürecin, kendisi için zor geçtiğini söyleyen Yakar, "Aile bildiklerinin aile çıkmaması zor bir durum. Çok yabancı hissediyorsunuz. Araştırdım ama sonuca ulaşamadım.

13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü

Gerçek ailemi bulmak istiyorum. İster kabul etsinler, etmesinler en azından kim olduklarını bileyim. Gözümün önünde gül lekesi var. En belirgin özelliğim bu. Annem veya babam gördüyse, beni bulabilirler" ifadelerini kullandı.

13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü

"KARDEŞ EKSİKLİĞİM VAR"
Biyolojik ailesine ve ailesini tanıyanlara seslenen Yakar, sözlerine şöyle devam etti:
"Ellerini vicdanlarına koysunlar. Kendi gerçek ailem kimse söylesinler. Beni büyüten ailem, 'bilmiyoruz' diyor ama kim biliyorsa açıklasınlar istiyorum. Ben her şeye razıyım. Elimden geleni yapacağım ve bulana kadar uğraşacağım. Emek doğurmak değil, büyütmektir. Ben de bir çocuk yetiştiriyorum.

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