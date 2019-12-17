13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenip yollara düştü

"KARDEŞ EKSİKLİĞİM VAR"

Biyolojik ailesine ve ailesini tanıyanlara seslenen Yakar, sözlerine şöyle devam etti:

"Ellerini vicdanlarına koysunlar. Kendi gerçek ailem kimse söylesinler. Beni büyüten ailem, 'bilmiyoruz' diyor ama kim biliyorsa açıklasınlar istiyorum. Ben her şeye razıyım. Elimden geleni yapacağım ve bulana kadar uğraşacağım. Emek doğurmak değil, büyütmektir. Ben de bir çocuk yetiştiriyorum.