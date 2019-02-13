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  • 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri yayınlandı! En güzel Sevgililer Günü mesajları

14 Şubat mesajları ve sözleri yayınlandı! En güzel

bu sene de Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bugün için plan yapanlar ya da hediye alanlar ve sözleri araştırmaya başladı. Duygu dolu aşk sözleri ile sevdiklerini mutlu etmek isteyenler en güzel sözlere bu başlık altından ulaşabilecekler. 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri seçeneklerine ulaşmak için sayfayı aşağıya doğru kaydırınız.

Kısa, uzun, resimli ve yazılı seçenekler ile 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı hemen seçebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 17:18
14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri yayınlandı! En güzel Sevgililer Günü mesajları

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri yayınlandı! En güzel Sevgililer Günü mesajları

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

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14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri yayınlandı! En güzel Sevgililer Günü mesajları

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri yayınlandı! En güzel Sevgililer Günü mesajları

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri yayınlandı! En güzel Sevgililer Günü mesajları

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri yayınlandı! En güzel Sevgililer Günü mesajları

Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri yayınlandı! En güzel Sevgililer Günü mesajları

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

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