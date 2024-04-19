Kuaförden 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar: O mesajlar mide bulandırdı ses kaydı ortaya çıktı!

TACİZ VE İSTİSMAR İDDİASI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede şikayetçi olduğu belirtilen Ö.T.'nin, ifadelerine yer verildi. Ağustos ayından beri Hasan E.'nin kuaföründe staj yaptığını belirten Ö.T., "Hasan bana 'seni istiyorum, seninle olmak istiyorum' şeklinde mesajlar attı. Yaz aylarında, sözlü olarak 'seni istiyorum, sen çok güzelsin' gibi sözler söylüyordu. Yüz yüze de mesaj atarak beni taciz etti. Birileri olunca mesaj atıyordu. Zamanla bana dokunmaya, beni kısıtlamaya ve kıskanmaya başladı. Dokunmalarına izin vermedim. Bu ay 3 kez kıyafetimin üstünden göğüslerimi sıktı. Bir süre önce de Hasan beni iş yerine kilitlemişti. Kapıyı yedek anahtarla açtım" dedi.