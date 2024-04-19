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Kuaförden 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar: O mesajlar mide bulandırdı ses kaydı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
12:37
Kuaförden 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar: O mesajlar mide bulandırdı ses kaydı ortaya çıktı!
Zonguldak'ta kadın kuaförü Hasan E.'nin yanında çalışan çırak öğrenci Ö.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. İfadesi alınan Ö.T., mide bulandıran detayları anlattı. Sapık kuaförün kendisine 'seni istiyorum, seninle olmak istiyorum' şeklinde mesajlar attığını açıkladı. Tutuklanan Hasan E. Hakkında istenen ceza açıklandı.