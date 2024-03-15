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Haberler Yaşam 15 aylık Armağan’ı döverek öldürmüştü: Cani baba hakkında rekor hapis istemi!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:06

15 aylık Armağan’ı döverek öldürmüştü: Cani baba hakkında rekor hapis istemi!

İstanbul'da üç kardeş, mahkemeye giderek 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü ve olayı gizlemek için bir arkadaşıyla yetkililere haber vermeden gömdüğünü söyledi. İddia üzerine savcılık harekete geçti. Suçunu itiraf eden baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcı, baba Hüseyin K.'nin "Çocuğunu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DHA
15 aylık Armağan’ı döverek öldürmüştü: Cani baba hakkında rekor hapis istemi!

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçiler E.E. ve V.K. de duruşmada hazır bulundu. Aile Bakanlığı adına Abdullah Yılmaz da davaya katılma talebinde bulundu.

15 aylık Armağan’ı döverek öldürmüştü: Cani baba hakkında rekor hapis istemi!

TEYZE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen çocukların teyzeleri Dudu Kadın A., 2012 yılından beri Hüseyin K.'nin evinden ayrı olduğunu ifade ederek "Ölmeden önce çocuğun merdivenden düşüp düşmediği konusunda bilgim yoktur. Bir rahatsızlığı yoktu, ara sıra mevsimsel grip olurdu. O gece çocukla ben Sanığın, diğer çocuklarla arası iyiydi, darp etmezdi. Ölüm kaydının neden nüfusa bildirilmediğini bilmiyorum" dedi.

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15 aylık Armağan’ı döverek öldürmüştü: Cani baba hakkında rekor hapis istemi!

Şikayetçi E.E. bu ifadeye karşı çıkarak "1996 yılından 2012 yılına kadar bizimle yaşamıştır. Çocuklara o bakıyordu. O gelip çocuk öldü demiştir" derken, V.K. ise "Tanık, sanığı sadece korumaya çalışıyor. Teyzem babamdan da şiddet görmüştür. Oğlu neden 16 yaşına kadar eğitime başlamamış? Bizim gördüğümüz şiddetin mislisiyle fazlasını gördü. Nasıl şiddet gördüğünü defalarca anlattı" dedi. Çocuğunu sanığı okula gönderip görmediği sorulan tanık Dudu Kadın, "Eşimden ayrılınca hiç maddi gelirim yoktu, bu nedenle gönderemedim. Hüseyin gönderebilirsin dedi. Orada kaldığım sürece Hüseyin geçimime yardımcı oldu" diye konuştu.

15 aylık Armağan’ı döverek öldürmüştü: Cani baba hakkında rekor hapis istemi!

KUZEN DE DİNLENDİ

Duruşmada Dudu Kadın'ın oğlu Hakan Y. tanık olarak dinlendi. Hakan Y. "Ölen çocuğu hayal meyal hatırlıyorum. 7 yaşındaydım. Sanığın çocuklara vurduğunu görmedim ama bağırdığını hatırlıyorum. Annemi darp ettiğini görmedim. Beni darp etmedi" dedi. Hakan Y. okulu dışarıdan okuduğunu belirtti. Bu ifadeye karşı söz alan şikayetçiler, "Yalan söylüyor. 15 yıl yaşadıkları evde hiçbir şeyi hatırlamıyorlar. Hakan annesini korumaya çalışıyor" dedi. Şikayetçilerin avukatı ise, "Tanıkların her ikisi de sanığa sığınmışlardır. Sanığın her türlü psikolojik şiddetine maruz kalmışlardır. Sanığın nasıl bir psikopat olduğunu bilmektedirler" diye konuştu.

15 aylık Armağan’ı döverek öldürmüştü: Cani baba hakkında rekor hapis istemi!

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tanık ifadelerinin ardından ifadesi sorulan sanık Hüseyin K. çocuklarının 2016 yılında sebepsiz olarak evden ayrıldıklarını ifade ederek "Kötü insanların ellerine düştüler. Yeryüzünde bir tek doğru bunlar sanki. Bunun bir kumpas, kirli bir oyun olduğu ortada. Tahliyemi isterim" dedi.

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