15 aylık Armağan’ı döverek öldürmüştü: Cani baba hakkında rekor hapis istemi!

Şikayetçi E.E. bu ifadeye karşı çıkarak "1996 yılından 2012 yılına kadar bizimle yaşamıştır. Çocuklara o bakıyordu. O gelip çocuk öldü demiştir" derken, V.K. ise "Tanık, sanığı sadece korumaya çalışıyor. Teyzem babamdan da şiddet görmüştür. Oğlu neden 16 yaşına kadar eğitime başlamamış? Bizim gördüğümüz şiddetin mislisiyle fazlasını gördü. Nasıl şiddet gördüğünü defalarca anlattı" dedi. Çocuğunu sanığı okula gönderip görmediği sorulan tanık Dudu Kadın, "Eşimden ayrılınca hiç maddi gelirim yoktu, bu nedenle gönderemedim. Hüseyin gönderebilirsin dedi. Orada kaldığım sürece Hüseyin geçimime yardımcı oldu" diye konuştu.