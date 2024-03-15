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15 aylık Armağan’ı döverek öldürmüştü: Cani baba hakkında rekor hapis istemi!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
12:06
15 aylık Armağan’ı döverek öldürmüştü: Cani baba hakkında rekor hapis istemi!
İstanbul'da üç kardeş, mahkemeye giderek 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü ve olayı gizlemek için bir arkadaşıyla yetkililere haber vermeden gömdüğünü söyledi. İddia üzerine savcılık harekete geçti. Suçunu itiraf eden baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcı, baba Hüseyin K.'nin "Çocuğunu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.