15 bin TL deprem desteği ödemesi yapılacak! Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

15 bin TL deprem yardımı ödemeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 14 Şubat Salı günü 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi gündemiyle toplandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin TL taşınma ve 5 bin TL ile 2 bin TL kira yardımı yapılacağını bildirdi. Açıklamaların ardından asrın felaketinden etkilenen vatandaşlar, 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Depremzedeler için 15 bin TL taşınma desteği kimlere verilecek, ne zaman, nasıl alınır? İşte, 15 bin TL deprem yardımı ile ilgili tüm detaylar…