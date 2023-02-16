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Haberler Yaşam 15 bin TL deprem desteği ödemesi yapılacak! Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
Giriş Tarihi: 16.02.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 12:42

15 bin TL deprem desteği ödemesi yapılacak! Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

15 bin TL deprem yardımı ödemeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 14 Şubat Salı günü 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi gündemiyle toplandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturulamaz hale gelen konutlar için hane başına 15 bin TL taşınma ve 5 bin TL ile 2 bin TL kira yardımı yapılacağını bildirdi. Açıklamaların ardından asrın felaketinden etkilenen vatandaşlar, 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Depremzedeler için 15 bin TL taşınma desteği kimlere verilecek, ne zaman, nasıl alınır? İşte, 15 bin TL deprem yardımı ile ilgili tüm detaylar…

15 BİN TL DEPREM YARDIMI başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek?

15 bin TL deprem desteği ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu Kabine Toplantısı'nın ardından gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş depremi felaketinin ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki süreçte atılacak adımları açıkladı. Depremzedelere destek olacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, evi zarar gören oturduğu binaları yıkılanlara 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağının altını çizdi. Ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmezken 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu e devlet üzerinden sorgulanmaya başladı. Peki, Depremzedelere 15 bin TL taşınma desteği kimlere verilecek, ne zaman, nasıl alınır? İşte, devlet desteği hakkında merak edilenler…

15 BİN TL DEPREM YARDIMI başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek?

ASRIN FELAKETİ SONRASI TÜRKİYE TEK YÜREK!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremin ardından yaralar sarılıyor. Evleri zarar gören veya yıkılan vatandaşlar, kurulan çadırkentlere yerleştiriliyor.

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15 BİN TL DEPREM YARDIMI başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek?

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI VERİLECEK!

Deprem bölgesi olan illerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ziyaretinde yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlara yapılacak yardımlarla ilgili bilgi vermişti.

AFAD ödeneğinden vatandaşlara 15 bin TL taşınma yardımı, 5 bin TL ve 2 bin TL kira yardımı yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hane başına 10 bin TL destek yardımı verileceğini açıklamıştı.

15 BİN TL DEPREM YARDIMI başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek?

15 BİN TL TAŞINMA DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK VE NE ZAMAN?

14 Şubat 2023 tarihli Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında düzenlendi.

Ana gündem maddesi deprem felaketi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılacak yardım ödemeleri ile ilgili bilgi verdi.

15 BİN TL DEPREM YARDIMI başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu süreçte hiçbir vatandaşımızı maddi-manevi açıdan sahipsiz bırakmayacak, yardım ve barınma çalışmalarının düzenli bir şekilde sürmesini sağlayacağız.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımdan istirhamım; şehirlerine, ilçelerine, mahallelerine, evlerine, işlerine velhasıl tüm unsurlarıyla hayatlarına sahip çıkmalarıdır. Yılgınlığa, bezginliğe asla kapılmadan beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak kayıplarını telafi edeceğiz.

İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin TL taşınma ve 2 bin TL ile 5 bin TL kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin TL destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım.

Ailelere deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyoruz"

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