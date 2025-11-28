15 TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ: Sömestr tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Sömestr tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Yoğun ders temposunun ardından kısa bir mola vermeye hazırlanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 15 tatil ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte yarıyıl tatili tarihleri ve tüm detaylar...