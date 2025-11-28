Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.11.2025 15:01

15 TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ: Sömestr tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda ilk dönem sonuna yaklaşılırken sömestr heyecanı artıyor. Veliler ve öğrenciler, 2026 yarıyıl tatili tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Eğitim takvimine göre ikinci dönem öncesi verilecek 15 tatil, ocak ayında plan yapacak aileler için büyük önem taşıyor. Peki, 2026 sömestr tatili hangi gün başlayacak, okullar ne zaman kapanacak? İşte yarıyıl tatiline ilişkin tüm bilgiler...

Sömestr tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Yoğun ders temposunun ardından kısa bir mola vermeye hazırlanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 15 tatil ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte yarıyıl tatili tarihleri ve tüm detaylar...

2026 SÖMESTR OCAK TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili, 19-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü karne aldıktan sonra sömestr tatiline başlayacak.

Bu tarihler arasında okullarda ders yapılmayacak ve öğrenciler ikinci dönem öncesi yaklaşık iki haftalık dinlenme fırsatı bulacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

Kasım ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde yapıldı.

İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

