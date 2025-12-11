15 tatil ne zaman, yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek? İşte MEB tatil takvimi

2025-2026 eğitim yılı yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı MEB tarafından duyurulan takvimle belli oldu. Kasım ayında yapılan 9 günlük ara tatilin ardından gözler Ocak ayında yapılacak 15 tatile çevrildi. Öğrenciler ve veliler, ikinci dönem öncesi tatil takviminin tüm ayrıntılarını araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman, yarıyıl tatili kaç gün sürecek?