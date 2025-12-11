Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 20:30 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 20:31

15 tatil ne zaman, yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek? İşte MEB tatil takvimi

MEB, 2025-2026 tatil takvimini paylaşarak öğrencilerin beklediği yarıyıl tatili ve ikinci ara tatilin tarihlerini açıkladı. 10-14 Kasım'da tamamlanan ilk ara tatilin ardından bu kez gözler Ocak ayındaki 15 tatile çevrildi. Öğrenciler, tatilin süresi ve dönem kapanış tarihleri hakkında bilgi arıyor. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2025-2026 eğitim yılı yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı MEB tarafından duyurulan takvimle belli oldu. Kasım ayında yapılan 9 günlük ara tatilin ardından gözler Ocak ayında yapılacak 15 tatile çevrildi. Öğrenciler ve veliler, ikinci dönem öncesi tatil takviminin tüm ayrıntılarını araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman, yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2024-2025 tatil takvimine göre okullarda birinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl yani 15 tatil ise 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı faaliyetleri 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

