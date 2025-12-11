Haberler
Yaşam
15 tatil ne zaman, yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek? İşte MEB tatil takvimi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 20:31
15 tatil ne zaman, yarıyıl tatili ayın kaçında başlayacak, kaç gün sürecek? İşte MEB tatil takvimi
MEB, 2025-2026 tatil takvimini paylaşarak öğrencilerin beklediği yarıyıl tatili ve ikinci ara tatilin tarihlerini açıkladı. 10-14 Kasım'da tamamlanan ilk ara tatilin ardından bu kez gözler Ocak ayındaki 15 tatile çevrildi. Öğrenciler, tatilin süresi ve dönem kapanış tarihleri hakkında bilgi arıyor. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?