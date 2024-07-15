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15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı? İşte toplu taşıma kararı!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
06:14
15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı? İşte toplu taşıma kararı!
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemde. Dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulaması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde araştırılıyor. Bu noktada 15 Temmuz için toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, 15 Temmuz bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?