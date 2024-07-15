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Haberler Yaşam 15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı? İşte toplu taşıma kararı!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 06:14

15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı? İşte toplu taşıma kararı!

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemde. Dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesi uygulaması 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde araştırılıyor. Bu noktada 15 Temmuz için toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, 15 Temmuz bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı, saat kaça kadar?

15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı? İşte toplu taşıma kararı!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birlikte toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündeme geldi. İl belediyeleri ücretsiz veya indirimli toplu taşıma kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, 15 Temmuz bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bugün bedava mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'dan toplu taşıma açıklamaları!

15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı? İşte toplu taşıma kararı!

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; İBB tarafından 15 Temmuz'da İstanbul ili genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dâhil İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 15 Temmuz kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik ve anma programlarına 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım araçları kullanarak katılabilecek.

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15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı? İşte toplu taşıma kararı!

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar gereğince vatandaşlarımız, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 06.00'dan, 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 06.00'ya kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.

15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı? İşte toplu taşıma kararı!

İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli ulaşım sağlanacak.

İZBAN ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.

15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 15 Temmuz İETT, Metrobüs, Marmaray, vapur, metro bedava mı? İşte toplu taşıma kararı!

ANTALYA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Pazartesi günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

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