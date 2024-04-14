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Haberler Yaşam 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu!
Giriş Tarihi: 14.04.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 14:23

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu!

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle şehir dışında çıkanların dönüşü, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yoğunluk oluştu…

DHA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş yoğunluğu!

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine, tatil beldelerine gidenlerin tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönüşü başladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş yoğunluğu!

Memleketlerinden koliler ve erzaklarla gelen vatanşalar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş yoğunluğu!

İnsan yoğunluğunun yanı sıra otogarın giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu da oluştu. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Birçok otobüs firmasının ise ek seferler koyduğu öğrenildi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş yoğunluğu!

"4 SAATLİK YOLU 11 SAATTE ANCA GELEBİLDİK"
Otobüs kaptanı Serhun Bayar, "Yollar çok yoğun. İzmir'den buraya 4-5 saatte gelmemiz gelirken 11 saatte zor gelebildik.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş yoğunluğu!

Otobanlar dolu tıklım tıklım. Biz dün saat 16.00'da İzmir'den çıktık gece 04.00'te anca varabildik" dedi.

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