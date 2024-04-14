15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dönüş yoğunluğu!

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine, tatil beldelerine gidenlerin tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönüşü başladı. Memleketlerinden koliler ve erzaklarla gelen vatanşalar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. İnsan yoğunluğunun yanı sıra otogarın giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu da oluştu. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Birçok otobüs firmasının ise ek seferler koyduğu öğrenildi. '4 SAATLİK YOLU 11 SAATTE ANCA GELEBİLDİK' Otobanlar dolu tıklım tıklım. Biz dün saat 16.00'da İzmir'den çıktık gece 04.00'te anca varabildik' dedi.