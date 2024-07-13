15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama

15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı araştırılıyor. Resmi tatil tarihleri arasında yer alan bu özel günde sağlık ve ilaç hizmetinden yararlanmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Nöbetçi eczaneler de bu noktada gündeme geliyor. Peki; 15 Temmuz Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?