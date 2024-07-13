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Haberler Yaşam 15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama
Giriş Tarihi: 13.07.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 23:38

15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama

Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Düzenli ilaç kullananlar ve reçetelerini almak isteyenler 15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemleri hız kazanıyor. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, yanıtlar...

15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama

15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı araştırılıyor. Resmi tatil tarihleri arasında yer alan bu özel günde sağlık ve ilaç hizmetinden yararlanmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Nöbetçi eczaneler de bu noktada gündeme geliyor. Peki; 15 Temmuz Pazartesi günü eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama

15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü nöbetçi eczaneler hizmet verecek. 16 Temmuz günü eczaneler ve sağlık hizmetleri normal düzenine dönecek.

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15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

İkamet ettikleri bölgedeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sisteme e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama

15 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin acil servisleri 7/24 hizmet veriyor. Ancak sağlık ocakları ve poliklinikler resmi tatil günleri hizmet vermiyor.

Buna göre 15 Temmuz pazartesi günü acil bir sağlık hizzmeti almak isteyenler hastanelerin acil servislerinden giriş yapabilecek.

15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama
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