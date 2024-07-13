Haberler
Yaşam
15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama
Giriş Tarihi: 13.07.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
23:38
15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi nöbetçi eczane sorgulama
Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Düzenli ilaç kullananlar ve reçetelerini almak isteyenler 15 Temmuz eczaneler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemleri hız kazanıyor. Peki; 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, yanıtlar...